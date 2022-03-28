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香港增加遺體儲存空間 將加快辨認個案程序

記者賴錦宏／即時報導
香港衞生署署長林文健稱，因染疫死亡的遺體儲存空間增至約4600個，今起加快辨認程序。（取材自香港電台）
香港衞生署署長林文健稱，因染疫死亡的遺體儲存空間增至約4600個，今起加快辨認程序。（取材自香港電台）

香港衞生署署長林文健28日表示，現時香港遺體暫放儲存量，由1350個增至超過4600個，衞生署與警方合作，就加快認領遺體的措施，由今日起，會見及辨認個案宗數會增至約200個。

據香港電台報導，林文健表示，目前香港遺體儲存空間由1350個增至逾4600個，當中包括提早啟用新富山殮房500個遺體儲存空間、重開九龍公眾殮房、增設流動冷凍櫃、借用私營機構的遺體儲存空間等。他提到，「過去一星期，急症室染疫離世個案數逐漸回穩，當局仍會密切留意遺體儲存空間的需求量」。

林文健說，香港衛生署方與警方及死因裁判庭已合作制定措施，除非需要解剖，家屬在辨認遺體後的兩個工作天內可領取火葬證明書，令家屬即日起可領回遺體。他又說，今日起，有關會見及辨認個案宗數會由每日數十個增至約200個，務求在最短時間內完成處理所有個案。

林文健指出，香港第五波疫情爆發以來，在公立醫院離世的染疫患者數目急劇上升，尤其在2月下旬至3月上旬的疫情頂峰期，有不少患者離世，對此感到非常難過，對於死者家屬致以最深切慰問。

他又說明白家屬的傷痛，如有需要，可致電衛生署提供的情緒支援熱線 98141325，熱線於本月22日至下月30日運作，朝九晚九，由臨床心理學家提供情緒支援。

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