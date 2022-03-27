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深圳今起恢復正常運行 搭地鐵公車要核酸證明

記者賴錦宏／即時報導
深圳市官方27日發布通告，指自28日起深圳全市恢復正常生產生活秩序。（新華社）
深圳市官方27日發布通告，指自28日起深圳全市恢復正常生產生活秩序。（新華社）

中國深圳市官方27日發布通告，指自28日起深圳全市恢復正常生產生活秩序；各類餐飲機構內用按75%限流有序開放，嚴格實施掃場所碼入場；進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

據香港媒體報導，其通告如下：

一、全市恢復正常生產生活秩序。封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施。

二、繼續做好社區管控。社區、城中村保持圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼+電子哨兵」等要求，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

三、繼續做好重點場所防控。三溫暖、按摩、足療、水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇本殺、密室逃脫等非生活必需的密閉場所繼續暫停開放；學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停開放；各類餐飲機構內用按75%限流有序開放，在入口處安排專人負責測溫、查驗健康碼和行程碼，嚴格實施掃場所碼入場，並提醒正確佩戴口罩。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

四、繼續做好聚集性活動管控。嚴控大型活動、論壇等群體性活動，減少人員聚集。市民少出門、不串門、不聚集，非必要不離深。

五、清明節期間，全市所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，繼續暫停現場祭掃活動，暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等人群聚集活動，提倡居家祭奠、網上祭掃。

六、繼續做好個人健康管理。市民要自覺遵守防疫部署，有序配合開展核酸檢測；堅持勤洗手、常清潔、用公筷等衞生習慣；做好自我健康監測，如出現咽痛、乾咳、發燒、乏力、嗅覺減退等不適症狀，立即就近就診，就醫途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

七、繼續壓實疫情防控四方責任。壓實企業疫情防控主體責任，市、區、街道和企業要使用「深i企-防疫通」App輔助做好疫情防控工作。

福田區部分區域（濱河路以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）的有關管控措施由福田區疫情防控指揮部另行發布。

疫情 檢測 口罩

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