上海新增3500病例 超市掃貨後浦東居民禁足

上海市浦東民眾27日晚間緊急去超市掃貨，買進大量泡麵和肉類蔬菜。（取材自微博）

上海27日新增3500宗本土病例，其中50宗有症狀，3450宗無症狀，無症狀感染者占98%。隨著上海疫情 升溫，為及早遏止疫情，當局昨晚宣布，由今日清晨5時起，市內分兩批封閉進行核酸檢測 。

據香港媒體報導，上海以黃浦江為界，將全巿分為兩區。當局首先在浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，到4月1日（周五）清晨5時解封。浦西地區由4月1日凌晨3時起封控篩查，到下周二（4月5日）凌晨3時解封。

封控區域暫停公車、地鐵 、輪渡、出租汽車及網約車運行；住宅小區實施封閉式管理，人員足不出戶，人車只進不出。而保障基本生活必需的外賣、快遞等，則實行無接觸配送，不得進入住宅小區。從部分微博圖片顯示，浦東多個住宅小區的街道，於午夜前已空無一人。

由於封區消息來得突然，從網上昨晚流傳的片段可見，浦東部分超市及商店出現搶購潮，不少市民趕在封區前購買大量食物及日用品，期間有人一度發生爭執。因應市民的需求，浦東新區多間超市昨晚延長營業時間，及至關門時不少貨架均被掃空。

上海市衛健委稱，昨日新增3500宗本土個案，其中50宗有症狀，3450宗無症狀。上海市衛健委今日表示，其中17宗確診和2833宗無症狀感染，是在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中找到。