港府顧問：抗疫需有國家大局觀 不要添煩添亂

香港疫情嚴峻。(美聯社)

香港 被批評輸出疫情 到中國多個省市，又向北京中央政府求援抗疫。港府專家顧問梁卓偉表示，香港在抗疫上應有國家大局觀，需反思可以為中國貢獻什麼，「就算幫不了，也不要添煩添亂」。

香港爆發第5波疫情後，被認為向中國輸出不少病例，許多中國網友聲稱被香港連累。香港政府早前調整抗疫策略，宣布不進行全民強制檢測 ，不少網友要求撤回到港協助抗疫的醫護人員。

綜合港媒報導，身兼香港大學醫學院院長梁卓偉今早在電台節目表示，香港應該循「針、藥、床、活、國」5個方向抗疫，包括政府每天公布老人安養院的疫苗接種數據、精準用藥、將由中國支援興建的方艙醫院等床位物盡其用，及靈活調整防疫措施。

他說，「國」是指要有國家大局觀，政府需反思在病毒走向風土病前，可以為中國作出什麼貢獻。香港的強項是金融、物流及航運。

他說，「除了考慮香港利益所在，亦要思考整個國家大局觀。最好是可以幫到國家，就算幫不了，也不要添煩添亂」。

他又指，香港是中國唯一有大規模爆發的地方，「你估計上海今次的感染源頭、深圳的感染源頭是從哪裡來呢？」

梁卓偉又提到香港與中國恢復通關的問題。他說，通關的主導權在中國各省市領導人手上，反問有哪位領導在「動態清零」的目標下，有信心短時間內與香港通關。

他指，香港不應只盤算自己，也要檢視周邊地區的情況及其難處，否則只會強人所難。在中國若控疫稍有差錯，隨時烏紗帽不保。

梁卓偉又表示，估計香港在走向風土病（一般感冒）的路上，已經走了6成的路。不論何時放寬防疫措施，都一定會出現「退場波」，即放寬一刻會引發新一波疫情。

被問到「退場」時是否要推行全民檢測，梁卓偉認為，其中一項考慮條件是檢疫設施是否足夠。而上海目前處於疫情高峰，有逾3000人協助流行病學追蹤，但香港只有數百人負責，質疑人手配套仍未到位。

香港行政長官林鄭月娥今早在抗疫記者會上表示，香港是以國家觀念及大局為重的態度打疫，只要廣東省政府、深圳市政府認為要採取任何措施，防止香港輸出病例，港府一定會配合。

林鄭月娥表示，29日起由香港機場前往中國的旅客，於辦理登機手續前，在機場額外進行快速核酸檢測，旅客要提前5至6小時到機場，有關安排是要減低從香港輸入病例到中國的風險。