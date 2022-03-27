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廣西空難第2具黑盒子數據未受損 理賠金上看1.5億美元

中央社台北27日電
東航墜毀客機第二具黑盒子尋獲。(新華社)
東航墜毀客機第二具黑盒子尋獲。(新華社)

廣西空難失事的中國東方航空班機的第2具黑盒子（飛行數據記錄器，FDR）當地時間今天上午尋獲。中國官方下午表示，這具FDR的數據存儲單元外觀大致完好，目前已送往專業實驗室進行解譯。

另外，東航今天正式啟動廣西空難的理賠作業，由組成的專職團隊負責與家屬進行具體溝通。有中國專家估計，總賠償金額將上看人民幣10億元（約1億5700萬美元）。

綜合中國媒體報導，中國國家應急處置指揮部下午舉行廣西空難第8場記者會。與會官員指出，截至今天中午12時，失事現場共搜尋到飛機殘骸及碎片共3萬3777件。並透過走訪尋找目擊證人，在事發地以北8公里左右找到新的事故有關影像。

事實上，除墜機的核心區域外，日前搜救人員也在距核心區域10公里外的山區，尋獲飛機殘骸，也使飛機失事原因增加更多的可能性，其中包括失事過程中的機體毀損，以及某種程度的空中解體等可能。

至於第2具黑盒子FDA，據報導，搜救人員今天上午約9時20分在撞擊點以東約40公尺的山坡表面下1.5公尺處，以徒手方式挖掘出一具橙色圓柱狀物體，經民航事故調查人員確認為FDA。其他部分損毀嚴重，但數據存儲單元外觀較為完好，目前已送往專業實驗室進行譯碼。

同時，中國官方下午2時在失事現場為罹難者舉行哀悼儀式，由中國國務委員王勇代表官方參加。但報導並未提到，是否有罹難者家屬參加這一儀式。

FDA 東航 墜機

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