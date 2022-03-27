東航空難真相尚未明 中國嚴控網路輿論 刪27.9萬條訊息

搜救人員25日在事故核心現場進行搜尋工作。（新華社）

今天是廣西空難132名罹難者的頭七。事故原因尚在調查，官方已先處置網上各平台共2713個被指造謠或發言不當的帳號。有媒體人自行前往報導被阻擋，事故相關報導仍有限。

東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，機上有123名乘客和9名機組人員，經過6天搜救，「『3·21』東航 MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部」26日晚確認，航班上人員已全部遇難。

一名曾參與飛安調查的航空界人士告訴中央社記者，航空安全是系統性問題，每一個細節都不可忽視，一個事故調查長達兩年以上的並不少見，特別是像此次東航在廣西的大型空難。

他認為，這次事件因為幾乎找不到完整的罹難者遺體，所以較為謹慎，過了三天以上，確定沒有人生還，才正式宣布。這是許多事故中，找不到遺體時會採取的做法。

財新網報導指出，根據中國交通運輸部2020年1月修訂發布的「民用航空器事件調查規定」，民航局應當在事故發生後30日內向國際民航組織（ICAO）送交初步調查報告。但對於最終事故調查報告，「規定」沒有給出時限。

中國政法大學航空與空間法研究中心研究員張起淮稱，如果調查耗時較長，負責事故調查的組織通常定期發布階段性報告，「每起航空事故都會有最終調查報告」。然而航空事故調查步驟複雜，信息蒐集、數據分析和模擬實驗等環節不可或缺，且涉及多個利益相關方，最終結果出爐通常歷時較長。

此次空難發生之初，中國社群 平台出現許多相關消息。中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）官方昨天發布，已清理七類不實相關謠言，此外，騰訊、新浪微博、字節跳動、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎等網站平台，對借東航客機墜毀事故造謠傳謠、散布陰謀論、調侃災難等訊息和帳號從快從嚴處置。

截至目前，共計清理違法違規訊息27.9萬餘條，其中謠言類信息16.7萬餘條，處置帳號2713個，解散話題1295個。

在謠言被清理的同時，正規報導也面臨困難。有記者在自媒體上撰文「請讓我們採訪」，指出此次的新聞採訪管控比以往更加嚴格，想辦法接近或進入現場後，也無法採訪，如果有記者證的會被送出，沒有記者證的則被要求做筆錄。

此外，這次空難發生後，「人物」雜誌在微信 公眾號發表了一篇「MU5735航班上的人們」，內容是幾名在此次事故中罹難者的故事。文章被一些網友和媒體界人士指責，認為在官方沒有披露乘客資訊之前就做這類報導是「侵犯隱私」、「消費悲情」，結果這篇文章遭刪除。

目前，罹難者名單尚未公布。