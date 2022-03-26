我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡周日頒獎 紐時最終權威熱門獎項預測出爐

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

WSJ：中國糧食儲備全球第一 最有辦法因應通膨

編譯黃淑玲／綜合外電
圖為中國河北省農民在一處麥田收割麥子的檔案照片。路透
圖為中國河北省農民在一處麥田收割麥子的檔案照片。路透

華爾街日報25日報導，中國早在新冠疫情爆發之初，就開始大量進口小麥、玉米等穀物，拉高這些重要糧食的儲備，現在面對俄烏戰爭加劇通膨，成為最有準備可以適應穀物短缺、減緩食物價格上漲的國家。

華爾街日報說，以全球的總體數字來看，全球糧食的庫存其實看起來還不錯。根據聯合國糧農組織（FAO）的預測，今年衡量小麥和玉米等重要糧食需求與庫存的指標會在29%，雖比疫情前低，但還不到需要擔心的程度。

然而，庫存卻集中在少數國家。美國農業部估計，中國現在握有全球一半的小麥儲備以及70%的玉米儲備。印度在連續五度大豐收之後，目前有全球10%的小麥儲量。美國則是備有全球6%的小麥儲量以及12%的玉米儲量。

農產品市場資料供應商AgFlow的數據顯示，中國2020年較2019年多採購了26%的穀物和種子油。2021年進口量又再增加11%，今年1月和2月的進口年增率也繼續往上走。

去年末，中國官員曾經說，中國的小麥儲備足夠支應18個月所需。比較起來，七成小麥依賴烏克蘭和俄羅斯進口的埃及表示，他們目前的供應食物補貼計畫的小麥儲備，只夠4.5個月使用。

儲存量充足的國家，顯然能夠藉由釋出穀倉內的存糧來平抑食物價格。中國2月的食物價格年減3.9%，同期美國的食物價格則是年增7.9%。

華爾街 疫情 烏克蘭

上一則

強化能源自主 中國東部最大天然氣田開工

延伸閱讀

俄烏戰爭讓能源、糧食價格狂飆 全球各地無一倖免

俄烏戰爭讓能源、糧食價格狂飆 全球各地無一倖免
克魯曼：美通膨有望軟著陸 但沒Fed預期那麼「軟」

克魯曼：美通膨有望軟著陸 但沒Fed預期那麼「軟」
成本漲幅超越糧價 美農民兩難

成本漲幅超越糧價 美農民兩難
通膨加劇 歐元區前景嚴峻

通膨加劇 歐元區前景嚴峻

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元

八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元
世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄