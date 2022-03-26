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中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

強化能源自主 中國東部最大天然氣田開工

記者陳政錄／即時報導
3月26日，中國海油渤中19-6凝析氣田一期開發工程項目在青島、天津宣布開工。澎湃新聞
3月26日，中國海油渤中19-6凝析氣田一期開發工程項目在青島、天津宣布開工。澎湃新聞

位於中國渤海灣，天然氣儲量近2,000億立方公尺、凝析油儲量約1.49億立方公尺的中海油「渤中19-6凝析氣田」，一期項目於26日正式在青島、天津開工。中海油指稱，此舉將為京津冀及環渤海地區提供更加安全、清潔、低碳的能源保障，對保障國家能源安全、優化結構有重大意義。

中新社報導，渤中19-6凝析氣田於2019年在渤海中部海域被發現，目前已探明天然氣地質儲量近2000億立方公尺、凝析油地質儲量超1.49億立方公尺，是目前中國東部最大的凝析氣田，氣田全部投產後可供百萬人口的城市使用上百年。

在中國海洋石油26日，宣布一期開發工程項目26日正式開工後，按照規劃，該天然氣田將在11月開鑽，計畫在青島、天津兩地三處場地新建1座中心平台、3座無人井口平台和4座導管架，鋪設8條海底管道和3條海底海纜。

在此之前，該氣田部分試驗區域已於2020年10月投產，已實現高峰日產天然氣100萬立方公尺、凝析油950立方公尺。

中國海洋石油工程股份有限公司董事長、黨委書記於毅表示，未來將持續加快中國國內油氣增儲上產。

天然氣 石油

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