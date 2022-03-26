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東航失事已確認120人身分 官方：未檢出炸藥成分

記者陳政錄／即時報導
東航失事航班搜索工作持續進行中。新華社
東航失事航班搜索工作持續進行中。新華社

中國東方航空MU5735客機失事後，中國民航局26日在第六場事故記者會上表示，目前尚未發現倖存者和第二個黑盒子，但已搜尋到和第二個黑盒子安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）。

據新華社報導，記者會上，中國官方還表示，在經過現場勘查、搜救和檢驗工作後，目前已確認機上人員120人的身分，其中乘客114名、機組人員 6 人，相關工作還在繼續進行。

另一方面，記者會上指出，目前理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西指出，對於遇難者遺骸、物品，民政部門均已妥善保管。

面對遲未搜尋到第二個黑盒子，事故發生原因依然未明，鄭西表示，正以核心區為起點，透過摩托車、徒步等方式，進入7個沿線村屯周邊區域，以無人機超視距飛行偵察、紅外熱成像搜索、訊息測繪標註、重點區域超低空核查和精細化建模等方式，沿飛機飛行航線途經的約750畝的面積區域展開搜索工作。

他說，目前搜尋範圍已累計超過24萬平方公尺。

在此之前，東航MU5735航班於21日下午，在從昆明飛往廣州途中，於廣西梧州市上空失聯並墜毀，機上共有旅客123名，機組人員有9名， 總共132人，截至目前為止，尚未發現機上倖存人員。

東航 東方航空 航線

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