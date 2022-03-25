美國將中國電信、中國移動子公司列入「安全風險清單」

中國電信美洲公司被列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。美聯社

美國聯邦通信委員會（FCC）25日以「國家安全」為由，宣布將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）有限公司，以及俄羅斯 卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）等，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。

被列入清單後，上述公司的設備將被禁止在美國電信網絡中使用，這些公司也將無法獲得新的設備牌照。觀察者網指出，早前已被列入這份清單的中國企業還包括：華為、中興、海康威視、海能達、大華股份。

報導稱，早在2019年，FCC就曾以「國家安全」為由，拒絕中國移動國際美國子公司214牌照申請。當時中國移動國際發表聲明，稱FCC無明確理由否決其牌照申請，有悖於市場經濟原則。中國移動國際希望美國政府拋開政治偏見，停止打壓，公平公正公開對待赴美投資 企業。

2021年10月，FCC又吊銷了中國電信美洲公司在美國的214牌照，要求中國電信美洲公司在決定公布的60天之內停止在美國的服務。隨後中國電信回應表示，中國電信在中國及包括美國在內的相關國家和地區一直堅持合規運營，嚴格遵守當地法律。FCC的決定缺乏正當理據，損害了中國電信美洲公司的正當權益。

中國工業和信息化部（工信部）隨後也發表聲明，對FCC前述決定表達堅決反對。工信部稱，中國電信美洲子公司已在美運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。美方在未列出中國企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

本月16日，FCC再以「國家安全」為由，撤銷中信國際電訊美國公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。上述兩家公司已於美國當地時間3月23日正式收到FCC關於撤銷其214牌照的命令。

對此，中國工信部也於24日表達堅決反對，要求美方撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視 的環境。工信部並表示，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。