因疫情無預警被隔離在健身房 上海女子5天瘦3斤

上海女子王奧無預警被「就地隔離」在健身房五天四夜，這段時間持續運動讓她瘦了1.5公斤。（取自《澎湃新聞》）

上海近期爆發兩年多來最嚴重的本土新冠疫情 ，不少人無預警遭隔離。一名剛加入會員第三天的上海女子王奧，就突然被「就地隔離」在健身 房五天四夜。這段期間女子持續運動，解封後回家量體重，驚喜發現竟瘦了3斤（1.5公斤）。

《澎湃新聞》指出，這個消息一度衝上網路熱搜。不少網友調侃：「真好，還能鍛煉身體」、「這不就是我的終極夢想嘛」、「這不妥妥的集訓，瘦不下來都對不起這隔離點」、「堪稱封閉式訓練」。

根據報導，王奧3月11日晚間，因小區出現疫情而被「封控管理」，她和幾十名正在運動的會員就這樣被隔離在小區內的健身房。而她不久前才剛了辦會員卡，那天是她成為會員的第三天。

王奧說，當晚去運動前她還先打電話確認，知道健身房正常營業才放心過去，結果突如其來的隔離讓她措手不及。

王奧回憶，當晚7點多，她下班後去健身房游泳 。結果游到一半就被告知，要在健身房「就地隔離」。她趕緊從泳池起來洗漱、換衣服，到櫃檯詢問。

由於這家健身房開在小區內，前來運動的人以小區居民為主。小區居民可回家隔離，其餘會員則要登記身分證、住所等個人信息，「就地隔離」。

被「就地隔離」的人中，有的就住小區對面，只是過來體驗，再決定要不要辦卡；一名帶著愛犬的男子則是給在健身房內的家人送手機充電器，也被「就地隔離」；還有人是被健身房業務拉進來，剛辦好健身卡，付完錢的瞬間就被告知「出不去了！」

幸好這家健身房夠大，一些住在對面小區的會員請家人親送來寢具分發給大家。她也讓家人幫她帶來運動背心、瑜伽褲等運動裝備及生活用品，開始「就地隔離」的生活。

王奧說，「就地隔離」第二天7點左右她醒來時，發現已經有人在空腹做有氧運動。晚上10點，也還有人在健身區運動。隔離期間王奧也會跳繩，或和其他隔離者打羽毛球。「一個人運動起來，大家都會受到氛圍的感染，從而也都加入進來」。

「就地隔離」五天四夜後，目前王奧已回到自己的小區居家隔離。她從健身房回到家後特別秤了體重，發現自己竟然瘦了3斤。她說：「挺懷念當時大家一起健身運動，互相『卷』的氛圍，大家睜開眼就運動，一起規律地生活。」