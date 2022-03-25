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夫妻帶1歲半女兒搭東航班機去廣州看病 救命變送命

記者林宸誼／即時報導
3月25日，搜救人員在事故核心現場搬運飛機殘骸。新華社
3月25日，搜救人員在事故核心現場搬運飛機殘骸。新華社

東方航空MU5735航班空難，搜救工作仍在持續中。一名來自雲南省玉溪市的乘客家屬表示，他的姐姐一家三口就在這架班機上，此行是為了帶1歲半外甥女到廣州求醫，沒想到救命航班變送命航班，「我想讓姐姐一家三口能被社會看到。」

重慶商報旗下《上游財經》報導，家屬表示，為給孩子更好的治療，姐姐在網上找到一個不錯的醫生，一家三口原本21日上午飛去廣州，但該航班臨時取消，於是改搭MU5735航班。

登機前，姐姐還發影片給家人，看到外甥女在候機室裡蹦蹦跳跳，誰知「救命的航班變成了送命的航班，這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。

家屬指出，21日飛機出事後當晚，社區和派出所的人過來通知他父母採血、做DNA檢測。由於家裡這兩天在辦爺爺的喪事，鎮上書記來家裡看他們，父親忍不住對著書記哭說：「三個！今天中午才給爺爺立的碑，三個人的名字剛刻上去，馬上又要畫三個框，那是我的女兒、女婿……」

家屬悲泣的說：「姐姐，不是說好一直陪伴嗎，誰讓妳離開我，離開這個家庭了？還有1歲多的外甥女，妳還這麼小，為什麼要經歷這種令人難以承受的事？我都沒帶妳出去玩，上次給妳看玩具，也還沒買給妳，山河無情，妳才1歲半啊！要是可以的話，我願意與妳交換留在這世上的席位。」

檢測 東方航空 DNA

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