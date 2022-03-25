王毅與印度外長會談 稱要妥善解決邊界問題、管好分歧

中國國務委員兼外長王毅25日與印度外長蘇杰生舉行會談。（圖／取自環球時報）

中國國務委員兼外長王毅 25日與印度 外長蘇杰生舉行會談，王毅表示，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。中印要妥善解決邊界問題，處理管控好分歧，助力雙邊關係發展。

據中國外交部網站消息指出，王毅25日在對印度進行工作訪問期間，在新德里與蘇杰生舉行會談。王毅指出，在世界進入新的動盪變革期背景下，中印雙方應加強溝通、協調立場，維護各自正當利益和發展中國家共同利益，為促進世界和地區和平穩定做出各自貢獻。

他表示，作為成熟理性的發展中大國，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥。雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」重要共識，妥善解決邊界問題，處理管控好分歧，助力雙邊關係發展。

蘇杰生則表示，印方高度重視對華關係，沒有改變對中國重要性的戰略判斷，願與中方加強溝通、增進互信，使雙邊關係盡早走出低谷，持續推進兩國務實合作。

他說，去年以來，印中保持外交、軍事有效溝通。經過多輪軍長級會談和邊境 事務機制會議，兩國軍隊實現了邊境西段大部分地區脫離接觸，應盡快完成剩餘地區的脫離接觸。

雙方認為，恢復邊境地區和平、安寧符合兩國共同利益，要在脫離接觸基礎上實現常態化管控，採取有效措施防止誤解、誤判。

雙方並認為，中印在重大國際和地區問題上有著相同或相似立場，應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。並同意就深化經貿合作，便利人員往來等開展對話溝通。

雙方還就疫情防控、烏克蘭、阿富汗和多邊事務交換意見，認為應堅持多邊主義，遵守聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的影響。