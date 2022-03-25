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東航空難 中國全面展開遇難者身份鑑定、DNA檢測比對

記者林汪靜／即時報導
中國官方指已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身份鑑定，DNA檢測比對工作。新華社
中國官方指已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身份鑑定，DNA檢測比對工作。新華社

東航墜機事故發生至今已經第五天，中國官方25日召開第五場記者會，指出公安機關已全面展開生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身份鑑定，DNA檢測比對工作。

澎湃新聞報導，中國國家應急處置指揮部25日下午舉行第五場新聞發布會，廣西梧州市副市長高進在會上表示，事故發生後，梧州市參與了整個救援。指揮部要求繼續加強核心區域搜救，同時擴大外圍搜救的範圍。梧州市藤縣組織調集各方救援力量共2248人，各類車輛裝備100多台、套，爭分奪秒開展搜救。

高進指出，截至25日上午9時，共動員了8個鄉鎮，58個村的村民進行拉網式的搜救行動。在公安部專家團隊現場統一指揮下，公安部、自治區、市、縣四級公安機關共投入236名專家和技術人員組成34個工作組，全面開展生物特徵、痕跡物證勘察勘驗，遇難者身份鑑定，DNA檢測比對工作，構建起前方勘察、後方檢驗應急聯動機制，實現物證提取、轉運、鑑定等工作無縫連接。

另一方面，中國民航局航空事故調查中心主任毛延峰通報，事故調查組在現場發現部分殘骸有過火的痕跡，也有部分殘骸被埋在地表下，深度是從地表向下延伸約20公尺，除了24日公布的大件殘骸外，25日在事發現場核心區又發現了失事飛機的發動機齒輪箱和飛機主起落架殘件，目前正在確認該主起落架是左側還是右側的起落架。

公安 檢測 DNA

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