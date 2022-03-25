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中國學者警告：美若推亞洲版北約 會有更多「烏克蘭場景」

記者林則宏／即時報導
學者警告，若美國力推「亞洲版北約」，世界將永無寧日。(美聯社)
學者警告，若美國力推「亞洲版北約」，世界將永無寧日。(美聯社)

被外界視為習近平智囊之一的香港中文大學（深圳）教授鄭永年指出，俄烏戰爭爆發後，二戰以來的國際秩序已迅速解體。他警告，這次戰爭是在歐洲，但如果美國力推「亞洲版北約」，將會有更多的「烏克蘭場景」，世界也將永無寧日。

針對俄羅斯入侵烏克蘭後的國際局勢，鄭永年接受人民日報海外版編輯部微信公眾號《俠客島》專訪時表示，世界已經多極化了，但美國還是冷戰思維。「美國當老大當慣了，總是以老大身分對別國指手畫腳，但越來越力不從心了」。

對於此次俄烏衝突，鄭永年稱，「始作俑者當然是美國。沒有北約東擴，哪有現在的問題？」他強調，不要像美國一樣用種族主義的目光看俄羅斯。現在西方輿論都在攻擊普亭，覺得沒有普亭就天下太平。但只要俄羅斯國家安全沒有保障，還會有下一個普亭。

鄭永年說，我們要反對戰爭，更要反對戰爭的根源，只反對戰爭解決不了根本問題。

「北約一直把自己看作和平天使，但實際上北約製造了多少戰爭？以前有華約，你還有個敵人；華約解體之後，你為什麼不轉型、解散？不僅不解散，還五次東擴到俄羅斯家門口去了，人家能忍嗎？你問問美國，過去蘇聯影響到古巴，美國怎麼對付的？」

鄭永年指出，目前俄烏局勢讓大家清楚看到，美國為了維護霸權，連盟友利益都不顧。「想想法國人、德國人，他們承受了多少？糧食、能源、供應危機，這些慘痛的代價，不是美國忍受，而是歐洲忍受」。

針對這次俄烏衝突是否代表更大規模的國際動盪到來？鄭永年認為，二戰以來的國際秩序已迅速解體。舊的秩序倒塌了，大國對構建未來世界秩序各有各的想法。但美國實際上過高估計了自身的力量，而中國有自己的立場，不會簡單「選邊站隊」。

他強調，俄烏戰爭現在已經變成代理人戰爭。烏克蘭在歐洲中心，直接受害的是歐洲。「所以，真正愛好和平的人應當思考戰爭根源在哪裡。這次是在歐洲，而如果美國力推的『亞洲版北約』建立起來呢？那也許就有更多的『烏克蘭場景』，世界將永無寧日。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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