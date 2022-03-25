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中印交惡2年 王毅無預警抵達新德里 將晤印度外長

中央社／新德里25日綜合外電
中國國務委員兼外交部長王毅。（新華社）
中國國務委員兼外交部長王毅。（新華社）

印度外交部表示，中國外交部長王毅今天將在新德里會晤印度外長。王毅無預警抵達新德里，這是自中國和印度2020年邊境衝突釀死傷導致關係惡化以來，王毅首度訪問印度。

印度外交部發言人告訴路透，王毅將在接近中午時會晤印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），但未提供更多細節。王毅預定今天稍晚前往尼泊爾。

路透報導，王毅昨晚抵達新德里（New Delhi），中印雙方都未事先宣布這趟訪問。路透社合作夥伴「國際亞洲新聞社」（ANI）畫面顯示，他從商業機場出來，而不是附近的國防設施，外國政要大多會飛抵這座設施。

中印外長料將談及邊境緊張關係，以及俄羅斯入侵烏克蘭相關議題。

王毅此行前的發言曾引發印度政府抨擊，他本週在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時說：「在克什米爾（Kashmir）問題上，我們今天再次聽到了很多伊斯蘭朋友的呼聲，對此中方抱有同樣的願望。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）之後發表聲明回應，印度反對王毅「不合宜地」提及印度，查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）是印度的內部事務，包括中國在內的其他國家沒有立場置喙。

1947年，印度與巴基斯坦脫離英國管轄分家，克什米爾的歸屬卻陷入爭議，印巴兩國為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。

中國和印度2020年6月在拉達克（Ladakh）區域發生邊境衝突，造成至少20名印度士兵和4名中國軍人喪命，此後雙邊關係惡化。

王毅抵達新德里前，先造訪了阿富汗，這是他自神學士（Taliban）去年8月控制阿富汗後首度訪問這個國家。

印度 王毅 邊境

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