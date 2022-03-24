東航空難／第2個黑盒子傳找到了 撞擊點確定 深達20米

東航客機墜毀現場。（新華社）

東航 客機21日墜毀，發現疑似引擎在內的殘骸183份、遇難者遺物21件和部分遇難者殘骸，並基本確定主要撞擊點，大部分殘骸分布在撞擊點周圍半徑30米、深達20米，可能因撞擊力強大加上雨後土壤鬆軟，機體如「果凍」陷進地下。已尋獲的第一個黑盒子解讀時間恐需數月，另今天上午最新進度是，第二個黑盒子已尋獲並已送達北京 進行判讀。

不過新華社又更正，目前還未找到第二部黑匣子，救援現場正在抓緊搜尋。

「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部昨天舉行第四場新聞發布會，民航局航安辦主任朱濤在會中表示，已基本確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米左右核心區域內，深度約20米。對網傳飛機機頭垂直向下砸向地面的視頻，朱濤稱，飛機事故調查具專業性、系統性，需調查人員與技術專家協同配合釐清事實。

已找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，另外發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。調查人員仍在現場繼續開展現場勘查和重要殘骸的取證工作。

對於墜毀現場殘骸分布深達20米，中國青年報引述香港 科技大學教授指出，飛機觸地姿態和地表情況，將決定兩者的撞擊結果。特別是在山林區域，土壤層的鬆軟程度和覆蓋深度、植被的覆蓋面積、岩石等地質體的硬度和厚度或水坑深度，造成的殘骸情況和結果也各不相同。 「如果是非常鬆軟的土壤層，那就好比一個『果凍』，部分機體可能直接陷進去幾米，甚至幾十米，都有可能。」

官方之前表示，關鍵的第二個黑盒子「飛行數據記錄器」尚未尋獲，由於東航失事的地點在山區，加上黑盒子信號僅能維持30天，且尚未測得定位信號，估計其定位訊號發射器在墜機時損毀，搜尋人員僅能「靠肉眼一寸一寸排查」，已將搜尋範圍再擴大十倍，並派出搜救犬全力尋找，同時也搜尋倖存者。

專家表示，黑盒子定位功能一般在30天以上，搜尋必須搶時間。已尋獲的黑盒子解讀時間要根據飛機墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月。

另美國稱，中國已邀美國國家運輸安全委員會（NTSB）一同調查東航事故。中國外交部發言人汪文斌表示，中方將按國際民航公約及其附件及中國民航法律法規開展事故調查，「並與相關方保持密切聯繫」。