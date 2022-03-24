中國調查：多數中國富人希望留學子女回國發展

報告指出，中國富裕家庭仍然看重西方教育，但他們大多希望子女在完成海外學業後回中國發展。圖為中國家長陪學生逛教育展。(Getty Images)

胡潤研究院與青苗教育集團近日攜手發布「2021中國國際教育白皮書」，報告透過抽樣隨機採訪了600多名家庭資產在人民幣1000萬元（約157萬美元）以上的受訪者，發現這些富裕家庭仍然看重西方教育，不過他們大多希望子女在完成海外學業後回中國發展。

觀察者網報導，受訪者主要包括兩類族群：一類是子女正在或計畫接受國際教育的家長群體，一類是本人擁有國際教育經歷的族群。受訪者平均年齡36歲，平均家庭資產3400萬元（約533萬美元），49%來自中國一線城市，51%來自二、三線城市，主要為企業中層主管、企業高管等。

報告指出，許多中國家長希望子女留學後回國發展，他們認為中國擁有更光明的未來。

根據中國教育部 公布數據顯示，2019年度中國出國留學人員總數70萬人，年增長6.3%，留學歸國人數58萬人，年增12%，留學歸國趨勢愈發明顯，這次受訪的有國際教育經歷的人群中，超過9成計畫回國發展或已經在中國國內發展。

究其原因中國國內經濟發展情勢較好，比率達59%，成為回國發展首要理由；中國國內創業環境良好，比率為56%，排第二；方便與家人、朋友團聚，比率為52%，而中國國內人才政策吸引（51%）也是過半留學生 選擇回國發展的重要原因。

中國教育科學研究院資深研究員儲朝暉認為，（中國）家長們當然希望子女更擅長獨立思考且思想開放，這正是他們那一代人缺乏的，中國家長希望孩子回國的想法，還根植於傳統的社會價值觀。

報告指出，「美英加澳」四大傳統留學國家仍然受歡迎，其他歐洲國家及「一帶一路 」國家也在選擇範圍內，呈現出多元化的留學趨勢。隨著中外合作辦學項目的不斷增加，選擇中國國內國際化學校成為新趨勢。

從國際教育的內容形式上看，中西融合將是未來主要趨勢，具體而言，中西融合包括中西文化、課程、教師以及教學方式的融合。