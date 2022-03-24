香港增13074宗新冠確診 疫情高位停滯

香港政府24日通報，新增13074宗新冠確診。圖為香港街頭抗疫防疫宣傳橫幅。（香港中通社）

香港疫情 高位停滯，確診個案微升，但已連續第六天低於二萬例；死亡個案未見反彈，但死亡率升至0.6%。林鄭月娥 說唯一工作是抗疫，但特首選舉如期舉行。

香港衛生防護中心24日公布，新增13,074例新冠病毒陽性個案，較上一天微升800例，其中只有一例輸入個案。第五波疫情以來，香港累計已有108萬多例確診個案。

香港因染疫死亡的患者，再增201人。第五波疫情以來，香港累計死亡人數6,557人，死亡率進一步上升至0.6%。香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去兩、三個月，香港新冠疫情的死亡率比其他地方高，反映香港疫情嚴峻，加上長者接種率不足，第五波疫情七成死者都是80歲或以上長者。

歐家榮又說，現時疫情較三月初的高峰回落，但看不到確診人數有持續下降的趨勢，過去幾日每天新增確診個案徘徊於12,000至14,000例，停滯於高位，反映社區仍然不斷有傳播，如果市民放鬆防疫，疫情就有機會反彈。

香港特首林鄭月娥說，目前唯一工作就是抗疫，但香港特首選舉將如期進行，仍避答會否爭取連任。她還表示，希望待疫情穩定後，中國和香港兩地立即重啟通關的討論。至於何時可以與其他國家和地區通關，她則未作正面回應，只說香港政府已宣布撤銷對九個國家的「禁飛令」，相關受影響人士可以回港。