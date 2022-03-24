我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

北約秘書長指責 中國散播「瞞天大謊」支持俄羅斯

香港增13074宗新冠確診 疫情高位停滯

香港特派員李春/香港報導
香港政府24日通報，新增13074宗新冠確診。圖為香港街頭抗疫防疫宣傳橫幅。（香港中通社）
香港政府24日通報，新增13074宗新冠確診。圖為香港街頭抗疫防疫宣傳橫幅。（香港中通社）

香港疫情高位停滯，確診個案微升，但已連續第六天低於二萬例；死亡個案未見反彈，但死亡率升至0.6%。林鄭月娥說唯一工作是抗疫，但特首選舉如期舉行。

香港衛生防護中心24日公布，新增13,074例新冠病毒陽性個案，較上一天微升800例，其中只有一例輸入個案。第五波疫情以來，香港累計已有108萬多例確診個案。

香港因染疫死亡的患者，再增201人。第五波疫情以來，香港累計死亡人數6,557人，死亡率進一步上升至0.6%。香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去兩、三個月，香港新冠疫情的死亡率比其他地方高，反映香港疫情嚴峻，加上長者接種率不足，第五波疫情七成死者都是80歲或以上長者。

歐家榮又說，現時疫情較三月初的高峰回落，但看不到確診人數有持續下降的趨勢，過去幾日每天新增確診個案徘徊於12,000至14,000例，停滯於高位，反映社區仍然不斷有傳播，如果市民放鬆防疫，疫情就有機會反彈。

香港特首林鄭月娥說，目前唯一工作就是抗疫，但香港特首選舉將如期進行，仍避答會否爭取連任。她還表示，希望待疫情穩定後，中國和香港兩地立即重啟通關的討論。至於何時可以與其他國家和地區通關，她則未作正面回應，只說香港政府已宣布撤銷對九個國家的「禁飛令」，相關受影響人士可以回港。

香港 疫情 林鄭月娥

上一則

北約秘書長指責 中國散播「瞞天大謊」支持俄羅斯

下一則

中商務部呼籲美 盡快取消全部對中國商品加徵的關稅

延伸閱讀

香港禁飛令鬆綁 料5月海外返港高峰期

香港禁飛令鬆綁 料5月海外返港高峰期
香港疫情下降？特首：沒到疫情末段 仍準備全民強檢

香港疫情下降？特首：沒到疫情末段 仍準備全民強檢

香港特首：3天後公布全民強制普篩等安排

香港特首：3天後公布全民強制普篩等安排
深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？

深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高
蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢
低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感
加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元
美國首位女國務卿歐布萊特去世 享年84歲

美國首位女國務卿歐布萊特去世 享年84歲