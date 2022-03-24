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東航失事飛機黑盒子製造商：隨時準備支持調查工作

記者林汪靜／即時報導
Honeywell24日表示，東航事故調查目前由中國相關監管部門帶領進行，如果有要求，Honeywell隨時準備支持調查工作。（圖／取自央視新聞）
Honeywell24日表示，東航事故調查目前由中國相關監管部門帶領進行，如果有要求，Honeywell隨時準備支持調查工作。（圖／取自央視新聞）

東航空難的飛機黑盒子製造商漢威聯合（Honeywell）24日表示，已得知東航MU5735航班的一具黑盒子已經被找到，事故調查目前由中國相關監管部門帶領進行，如果有要求，Honeywell隨時準備支持調查工作。

環球時報報導，公開資料顯示，失事飛機為波音737-800型客機，配有Honeywell公司生產的兩部飛行記錄器，俗稱黑盒子。兩部黑盒子中，其中一個是飛行數據記錄器（FDR），另一部是駕駛艙通話記錄器（CVR）。

23日，MU5735的第一具黑盒子被找到，為駕駛艙通話記錄器，已被連夜送往北京進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果記憶體損壞，則可能需要更長時間。完成譯碼後，相關數據將為分析判斷事故原因提供重要證據。

此外，中國國家應急處置指揮部24日召開的記者會通報，事故發生後，中國民航根據國際民航公約附件相關要求，將事故基本資訊通報國際民航組織及（美國）國家運輸安全委員會（NTSB）。目前工作重點仍在搜尋救援，同時開展事故調查前期的證據收集工作，待進入事故調查階段後，將按相關規定要求需要參與的相關方，參加事故調查工作。

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