中國全力搜尋東航第2具黑盒子 空難事故調查恐須數月

東方航空公司失事客機其中一部黑盒子已於23日尋獲，但解讀恐需一段時間。（新華社）

中國23日下午已搜尋到東方航空失事客機上兩部飛行記錄器（黑盒子）中的一部，央視新聞指出，儘管事故現場持續降雨增加搜救工作難度，但搜救人員今天仍全力搜尋第二部黑盒子。央視新聞24日上午報導，目前現場搜索不到黑盒子的定位信號，已經派出搜救犬加入救援行列。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，23日16時30分左右，調查人員在事故主要撞擊點附近發現一部黑盒子。初步檢查，其外觀破損嚴重，存儲單元也存在一定損壞，但相對比較完整。初步判斷是駕駛艙語音記錄器，目前已經送往北京 進行修復和譯碼。

西北工業大學航空學院副教授郭慶接受中新社採訪時指出，客機上安裝的飛行記錄器一般有兩部，一部是飛機數據記錄器，負責記錄飛行速度、高度、時間、發動機轉速、飛機舵面偏轉角等數據；另一部是座艙話音記錄器，負責記錄飛機上與地面的通話、工作人員的對話、以及機艙裡的各種聲音。

郭慶說，「黑匣子（黑盒子）可向調查人員提供飛機在失事前一段時間內的飛行情況，是對事故分析的重要證據來源，也是對事故作出正確判斷的數據來源。」

他指出，黑盒子為了承受飛機墜毀時的猛烈衝擊力和高溫 燃燒的火焰，其外殼通常具有很厚的鋼板和多層防護衝擊的隔熱材料，具有承受高溫、重力撞擊以及深水水壓等性能。

針對已尋獲的黑盒子，郭慶表示，黑盒子解讀時間要根據飛機墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月。黑盒子一般由專業的民航事故調查機構解讀，涉及多方力量。

根據國際民航公約和民用航空器事件相關調查規定，事故調查一般包括出事所在國、航空器設計國、製造國、經營國和登記國，由事發地所在國基於公開公平公正的原則組織相關調查。

郭慶表示，黑匣子的主要功能是提供飛機的多項數據記錄，而非定位功能，因此其定位功能並不強，通常只發出脈衝信號，且時間有限，一般在30天以上。

「黑匣子的尋找肯定是越快越好，隨著時間的推移，黑匣子發射信號的強度也會隨著電量的消耗而逐漸減弱，時間越久，對搜尋黑匣子的工作越難。」郭慶說。

他指出，此次東航 飛機失事的地點在山區，地形複雜，叢林密布，波音737飛機黑盒子的尺寸通常為60公分x20公分x20公分左右，在森林密布的山區要找到尺寸只有類似小型快遞紙箱大小的黑匣子非常困難，且飛機在失事前一瞬間的姿態和速度難以判斷，也給搜尋黑盒子帶來難度。