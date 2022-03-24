我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

美國證管會再出手 微博被列第6家「欲摘牌名單」

記者黃雅慧／綜合報導
微博被美國證管會列為第六家預摘牌名單。（路透）
微博被美國證管會列為第六家預摘牌名單。（路透）

美國再對中概股動作。據財聯社消息，美國證管會（SEC）23日在其 「預摘牌名單」新增「微博」（Weibo Corporation）為名單中的第六家公司，這些公司可能面臨被迫下市的風險。

據SEC官網顯示，微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。如無法證明，則被列入「確定摘牌名單」。消息傳出後，微博在美股股價盤中跌幅一度達7％。截止收盤，微博跌0.59％報27美元，市值64億美元。

此前，美國證管會本月8日將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等五家公司被列入「預摘牌名單」，這些公司需要在3月29日向SEC提供不具備被摘牌的證據。

若被列入「確定摘牌名單」，按SEC官網上的法律文件，這些公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。如果公司未提交文件，或是提交的文件不符SEC要求，它們將在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

前五家公司8日被列入名單時，中國證監會曾於第一時間回應稱，「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」

中國國務院金融穩定發展委員會於本月16日召開的專題會議中也表示，「目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。」

微博 國務院 股價

上一則

東航墜機 老董答外媒問照稿念 網諷：回答了一個寂寞

下一則

中國全力搜尋東航第2具黑盒子 空難事故調查恐須數月

延伸閱讀

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
「MU5375是什麼梗？」中國東航空難的行銷血饅頭

「MU5375是什麼梗？」中國東航空難的行銷血饅頭
大S再婚小道消息一堆 網傳微博買榜、開記者會

大S再婚小道消息一堆 網傳微博買榜、開記者會
「大S閃婚」登微博熱搜一周遭疑買榜？S媽發聲了

「大S閃婚」登微博熱搜一周遭疑買榜？S媽發聲了

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高