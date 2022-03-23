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東航墜機 老董答外媒問照稿念 網諷：回答了一個寂寞

中國新聞組／北京24日電
東航22日舉行記者會，東航雲南公司董事長孫世英對記者答問惹來「答非所問」，「照稿讀」的批評。(路透)
東航22日舉行記者會，東航雲南公司董事長孫世英對記者答問惹來「答非所問」，「照稿讀」的批評。(路透)

中國東方航空MU5735航班21日在廣西墜毀，官方22日舉行記者會說明搜救情況；面對外媒連串提問，東航雲南公司董事長孫世英只簡略看稿回答，引發「照稿讀、答非所問」的批評；網友更譏諷「問了一個硬核，回答了一個核桃」、「回答了一個寂寞」。

自由亞洲電台報導指出，路透記者在會中提出連串問題，包括「飛機的維修紀錄？近期維修方面有發現任何問題嗎？飛行員的飛行小時紀錄？事故發生的時候天氣如何？空難發生前，機組有無和空管聯繫？飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？最後是，NTSB（美國國家運輸安全委員會）的調查者有被提名，中方會不會邀請他來中國協助調查？」

鳳凰網報導指出，由於路透記者的中文並不算清楚，一度擔心孫世英不知如何回答，但實際上，從鏡頭上看，孫世英是對著材料在念的。很有可能，他早準備在發布會上說這番話，而和記者提什麼問題無關。

據報導，孫世英回答時低頭看著稿件說，「飛機當時是在平飛巡航階段。第二個，東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足，我們的安排檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作」。

記者會片段迅速獲逾10萬次轉發，大批網友稱讚路透記者「問題直達事件核心」，但非常不滿意東航的回應，網友批評，「不管你問什麼，人家就按稿子讀」、「答非所問的高手」，甚至諷刺說「問得很嚴肅，答得很詼諧」；另有網友說，一個通稿看得出體制和管理上的層層官僚，「這些身居高職而德不配位的管理者對不起疫情下兢兢業業的民航人」。

環球時報前總編輯胡錫進則微博為孫世英「打圓場」；胡錫進承認：孫世英「明顯迴避技術性很強的問題，答非所問，觀感確實不好」，他也認為「官員顯然需要做更多的準備」；但他話鋒一轉指出：「他（孫世英）遇到的問題技術性很強，他未必全都了解」；「不主張對那位董事長的不佳表現過於苛責，更不要上綱上線引申」。

胡錫進的意見同樣也惹來網友批評。有網友直指：「答不出來就誠懇地道個歉，說需要等進一步深入調查再給出答案。首先他的態度錯了，就該批評。」

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