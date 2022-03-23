上海日增近千例感染者 兩體育館將改建為集中隔離所

上海這波本土疫情已持續超過三周時間，迄今仍無好轉跡象。圖為上海市閔行區華漕鎮國際社區招募外語志願者，以協助社區防疫工作。新華社

上海22日新增4例新冠肺炎 本土確診病例，977例本土無症狀感染者，創新冠肺炎爆發兩年多來新高。上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已對閔行和嘉定體育館進行改建，將作為輕症和無症狀感染者集中隔離管理的場所。

上海這波本土疫情 爆發已逾三周時間，不僅迄今仍無好轉跡象，近十天每日新增感染人數還不斷創新高。

《財新網》指出，3月15日，上海每日新增感染者突破200例，19日突破500例，22日接近1,000例。截至3月22日，上海市本輪疫情累計通報陽性病例已達4,980例，其中確診病例244例，無症狀感染者4,736例。

報導稱，值得注意的是，對比這波中國本土疫情平均56%左右是確診者，上海確診病例占總感染者比例明顯偏低，僅4.8%，無症狀感染者占比則達95%以上。

鄔驚雷在23日上午召開的疫情防控記者會中表示，22日新增的4例確診病例，3例是在閉環隔離管控中發現的，1例在相關風險人群核酸篩查中發現，4人均為輕型病例。977例無症狀感染者，886例在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，若要阻斷此輪病毒傳播，就必須繼續減少人員流動。「這次Omicron變異株BA.2好像跑得挺快，光追著跑不行，還要把它前面的路給斷了。減少流動、不聚集，不給病毒前面搭橋鋪路，把病毒傳播阻斷下來，這點特別重要。」

上海《第一財經》指出，不同於有症狀感染者出現症狀後會在就診或買藥時被發現，無症狀感染者主要是通過核酸檢測 、人群篩查等方式發現。

為此，上海將啟動新一輪48小時區域核酸篩查，並將對重點區域進行封控。鄔驚雷稱，23日零時至24日24時，上海將按「街鎮—小區—樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

鄔驚雷表示，對於輕型病例和無症狀感染者將實行集中隔離管理，目前已對閔行和嘉定體育館按規範進行改建，作為對輕症、無狀感染者進行集中隔離管理的場所。

此外，對於密切接觸者將實施14天集中隔離觀察和7天自我健康管理，期間進行7次核酸檢測；對於密切接觸者的密切接觸者則實施7天隔離觀察和7天自我健康管理。