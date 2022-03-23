我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價升+憂通膨 道指跌近450點

美國首位女國務卿歐布萊特去世 享年84歲

上海日增近千例感染者 兩體育館將改建為集中隔離所

記者林則宏／即時報導
上海這波本土疫情已持續超過三周時間，迄今仍無好轉跡象。圖為上海市閔行區華漕鎮國際社區招募外語志願者，以協助社區防疫工作。新華社
上海這波本土疫情已持續超過三周時間，迄今仍無好轉跡象。圖為上海市閔行區華漕鎮國際社區招募外語志願者，以協助社區防疫工作。新華社

上海22日新增4例新冠肺炎本土確診病例，977例本土無症狀感染者，創新冠肺炎爆發兩年多來新高。上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已對閔行和嘉定體育館進行改建，將作為輕症和無症狀感染者集中隔離管理的場所。

上海這波本土疫情爆發已逾三周時間，不僅迄今仍無好轉跡象，近十天每日新增感染人數還不斷創新高。

《財新網》指出，3月15日，上海每日新增感染者突破200例，19日突破500例，22日接近1,000例。截至3月22日，上海市本輪疫情累計通報陽性病例已達4,980例，其中確診病例244例，無症狀感染者4,736例。

報導稱，值得注意的是，對比這波中國本土疫情平均56%左右是確診者，上海確診病例占總感染者比例明顯偏低，僅4.8%，無症狀感染者占比則達95%以上。

鄔驚雷在23日上午召開的疫情防控記者會中表示，22日新增的4例確診病例，3例是在閉環隔離管控中發現的，1例在相關風險人群核酸篩查中發現，4人均為輕型病例。977例無症狀感染者，886例在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，若要阻斷此輪病毒傳播，就必須繼續減少人員流動。「這次Omicron變異株BA.2好像跑得挺快，光追著跑不行，還要把它前面的路給斷了。減少流動、不聚集，不給病毒前面搭橋鋪路，把病毒傳播阻斷下來，這點特別重要。」

上海《第一財經》指出，不同於有症狀感染者出現症狀後會在就診或買藥時被發現，無症狀感染者主要是通過核酸檢測、人群篩查等方式發現。

為此，上海將啟動新一輪48小時區域核酸篩查，並將對重點區域進行封控。鄔驚雷稱，23日零時至24日24時，上海將按「街鎮—小區—樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

鄔驚雷表示，對於輕型病例和無症狀感染者將實行集中隔離管理，目前已對閔行和嘉定體育館按規範進行改建，作為對輕症、無狀感染者進行集中隔離管理的場所。

此外，對於密切接觸者將實施14天集中隔離觀察和7天自我健康管理，期間進行7次核酸檢測；對於密切接觸者的密切接觸者則實施7天隔離觀察和7天自我健康管理。

疫情 檢測 新冠肺炎

上一則

異地戀女友送未婚夫驚喜改機票 卻搭上東航失事客機

延伸閱讀

3月28省市逾4萬人染疫 專家坦言：動態清零難

3月28省市逾4萬人染疫 專家坦言：動態清零難
上海本土病例創新高 啟用後備醫療機構 國際航班分流

上海本土病例創新高 啟用後備醫療機構 國際航班分流
安樂居醫療總監：金山約6.5萬潛伏結核患 大多境外出生

安樂居醫療總監：金山約6.5萬潛伏結核患 大多境外出生
中國單日增4937例確診 羽球選手染疫退出瑞士公開賽

中國單日增4937例確診 羽球選手染疫退出瑞士公開賽

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速
世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答