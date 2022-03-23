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連11天病例破千 吉林省疫情維持高峰未見反轉

中央社台北23日電
疫情重災區的吉林市21日至25日實施「全域靜態管理」，所有民眾必須居家隔離，生活所需物資只能透過線上訂購後，由超市、社區工作人員、志願者協助配送。圖為21日工作人員在吉林市大潤發超市核對居民線上訂單。新華社
疫情重災區的吉林市21日至25日實施「全域靜態管理」，所有民眾必須居家隔離，生活所需物資只能透過線上訂購後，由超市、社區工作人員、志願者協助配送。圖為21日工作人員在吉林市大潤發超市核對居民線上訂單。新華社

吉林省是中國這波本土疫情重災區，連續11天本土病例破千，長春市過去4天單日病例數更超過原先居冠的吉林市。吉林省衛健委今天說，全省疫情處於高峰，需加大力度盡快讓病例數反轉向下。

吉林省長韓俊14日表示，要落實吉林市全員核酸篩查等3大攻堅戰，一周實現社會面清零。

不過這一目標未能達到，吉林省疫情繼續延燒。中國媒體統計，1日至22日24時，吉林省本土病例超過2.5萬例，確診病例占1萬8691例，無症狀感染者占6475例。

其中，吉林省12日以來，連續11天單日新增本土病例超過1000，目前最高峰是14日新增本土病例4067例。

根據中國國家衛生健康委員會官網數據，19日起長春市連續4天單日新增本土病例超過吉林市。22日長春市新增本土病例1979例，占吉林省當日新增本土病例近7成。

吉林省本輪疫情波及吉林市、長春市、延邊州等9個地級行政區。

綜合中國媒體報導，吉林省衛健委副主任張力今天在記者會表示，全省疫情仍處於「高位運行」，需加大工作力度阻斷社區傳播，確保實現「社會面動態清零」，盡快出現新增感染者數目的拐點（轉折點）。

中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭22日在長春市、吉林市調研指導疫情防控工作。她表示，吉林省疫情嚴峻複雜，實現社會面清零目標艱巨，要「摸清底數」，確保完成新一輪高品質核酸檢測

疫情 國務院 檢測

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