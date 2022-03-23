東航尋獲黑盒子 中國民航局：初判駕駛艙語音記錄器

中國國務院調查組23日指出，東航空難客機的一個黑盒子已經在23日被找到。（新華社）

據財聯社報導，「3·21」東航 飛行事故國家應急處置指揮部23日晚間在廣西梧州舉行第三場新聞發布會。會上指出，事發現場已發現部分飛機殘骸和人體組織碎片。此外，今日發現的黑盒子初步判定為駕駛艙語音記錄器。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西在發布會上通報，截至23日19時，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方米，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。受短時強降雨影響，事故核心區域形成了部分積水深坑，對事故調查工作造成了一定影響，現場已調集相關設備和救援人員展開排水作業，抽排積水約80立方米，為事故原因調查清除障礙。

此外，針對今天發現的黑盒子，民航局航安辦主任朱濤表示，今天發現的黑匣子外觀破損嚴重，初步判定為駕駛艙語音記錄器。該黑匣子已被連夜送往北京 的民航專業機構進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長時間。完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要證據，接下來，調查人員將繼續全力搜尋另一部飛行數據記錄器（FDR），為還原整個事件經過提供更加全面的數據支持。