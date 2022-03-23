東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

東方航空墜機將將廣西梧州山區果園、梯田瞬間夷平。（取材自澎湃新聞）

中國東方航空MU5735航班21日下午在廣西壯族自治區梧州市不幸發生空難事故，據澎湃新聞報導，墜機 現場果園、梯田被巨大衝擊力瞬間夷平，山坡上還出現明顯凹陷，疑似飛機墜落撞擊所致。

搜救人員仍在全力展開搜救工作，但事故現場22日開始降雨，雨勢並持續增強，使得事故核心區變得更加泥濘，加上現場70度左右的陡坡，飛機殘骸可能被土石覆蓋，讓大面積搜救工作因此暫緩。

據中國中央氣象台預報，23日白天到晚上8時，廣西東北部和西南部、廣東中部和東部、江西南部、福建南部及雲南南部等地將有大雨。

央視新聞報導，墜機現場目前仍有燃油味。救援人員稱，事故現場土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

中國中央廣播電視總台報導，失事客機有兩部黑盒子，一部位於駕駛艙，一部在機尾記錄各種數據。搜救人員正在事故核心區地毯式搜索黑盒子，以釐清事故原因。但根據以往經驗，黑盒子很有可能已出現嚴重不規則的變形。

北京 時間22日晚間9時在廣西梧州舉行的記者會上，中國民航局通報，東航MU5735航班於21日下午1時16分從雲南昆明起飛， 下午2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。下午2時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆。

下午2時23分飛機雷達信號消失，後經核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。截至22日凌晨，搜救工作尚未發現幸存人員，公安 部門已對現場進行封鎖管控。

針對管制員多次呼叫機組，卻未收到任何回覆，澎湃新聞引述一位民航專家看法指出，在飛機高度急劇下降時，飛行員應該來不及回答管制員詢問，因為處於「危機」時刻。

中國航空學會會員喬善勛則說，「如果沒有呼叫，就證明這個意外發生特別緊急，飛行機組根本沒有時間或無法發出求救信號，所以從這個細節能夠感受出來這個事情是十萬火急。」

喬善勛表示，「我們只能說，基於曾經發生的案例推測駕駛艙當中發生了哪些可能出現的問題，但是也不排除出現我們沒有發現過的情況。」