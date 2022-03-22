中國單日增4937例確診 羽球選手染疫退出瑞士公開賽

吉林省目前疫情依然嚴峻，22日新增確診者達2320例，另有無症狀感染者528例。疫情重災區的吉林市21日至25日實施「全域靜態管理」，所有民眾必須居家隔離，生活所需物資只能透過線上訂購後，由超市、社區工作人員、志願者協助配送。(新華社)

據中國國家衛健委通報，3月22日，中國報告新增本土新冠確診病例2591例，新增本土無症狀感染者2346例。截至22日24時，中國現有確診病例2萬5103例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者36萬1628人。

世界羽球聯盟（BWF）官方微博22日晚間發布聲明，證實中國羽毛球協會報告了一些陽性檢測結果，以及球員傷病。出於對所有參賽球員健康問題的考慮，中國隊決定全體退出2022尤尼克斯瑞士公開賽。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍在22日下午舉行的疫情 防控記者會中表示，3月1至21日，全中國累計報告本土感染者已超過4.1萬例，波及28個省。

疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，目前面對的輸入壓力依然非常大，因為從全球來看，新冠肺炎疫情仍處在大流行期，依然是構成全球關注的突發公共衛生事件，尤其是周邊一些國家和地區，疫情還在上升階段，所以「外防輸入」的壓力依然存在。

另一方面，當前中國本土已呈現「點多、面廣、頻發」的疫情態勢，「內防擴散」也仍是重要任務。梁萬年強調，面對這些壓力，必須堅持既定的防疫總策略和「動態清零」總方針。

梁萬年稱，Omicron 致重症率和致死率有所降低，但傳播力很強。強大的傳播力使感染者的基數很大，一個大的感染人數乘上其致病率或致死率，就會形成絕對數大的重症群體，甚至是死亡群體，因此不能輕忽。

他認為，現在的無症狀感染或輕症比例增高，是由三方面因素綜合造成的：一、Omicron本身相對溫和；二、疫苗 接種效果。接種疫苗感染後，輕症比例可能就高，甚至不會出現症狀；三、在採取的一系列有效防控措施下，不感染或感染後能快速識別出來，讓病情不發展。

梁萬年表示，中國具備實施「動態清零」的基礎和條件，更具備能力。當前面對輸入的壓力和內部擴散壓力的複雜、反覆、嚴峻形勢，仍應堅持「動態清零」總方針不動搖。