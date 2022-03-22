我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傑克森大法官任命聽證會第2天 5大看點1次看

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

中國單日增4937例確診 羽球選手染疫退出瑞士公開賽

記者林則宏／即時報導
吉林省目前疫情依然嚴峻，22日新增確診者達2320例，另有無症狀感染者528例。疫情重災區的吉林市21日至25日實施「全域靜態管理」，所有民眾必須居家隔離，生活所需物資只能透過線上訂購後，由超市、社區工作人員、志願者協助配送。(新華社)
吉林省目前疫情依然嚴峻，22日新增確診者達2320例，另有無症狀感染者528例。疫情重災區的吉林市21日至25日實施「全域靜態管理」，所有民眾必須居家隔離，生活所需物資只能透過線上訂購後，由超市、社區工作人員、志願者協助配送。(新華社)

據中國國家衛健委通報，3月22日，中國報告新增本土新冠確診病例2591例，新增本土無症狀感染者2346例。截至22日24時，中國現有確診病例2萬5103例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者36萬1628人。

世界羽球聯盟（BWF）官方微博22日晚間發布聲明，證實中國羽毛球協會報告了一些陽性檢測結果，以及球員傷病。出於對所有參賽球員健康問題的考慮，中國隊決定全體退出2022尤尼克斯瑞士公開賽。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍在22日下午舉行的疫情防控記者會中表示，3月1至21日，全中國累計報告本土感染者已超過4.1萬例，波及28個省。

疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，目前面對的輸入壓力依然非常大，因為從全球來看，新冠肺炎疫情仍處在大流行期，依然是構成全球關注的突發公共衛生事件，尤其是周邊一些國家和地區，疫情還在上升階段，所以「外防輸入」的壓力依然存在。

另一方面，當前中國本土已呈現「點多、面廣、頻發」的疫情態勢，「內防擴散」也仍是重要任務。梁萬年強調，面對這些壓力，必須堅持既定的防疫總策略和「動態清零」總方針。

梁萬年稱，Omicron致重症率和致死率有所降低，但傳播力很強。強大的傳播力使感染者的基數很大，一個大的感染人數乘上其致病率或致死率，就會形成絕對數大的重症群體，甚至是死亡群體，因此不能輕忽。

他認為，現在的無症狀感染或輕症比例增高，是由三方面因素綜合造成的：一、Omicron本身相對溫和；二、疫苗接種效果。接種疫苗感染後，輕症比例可能就高，甚至不會出現症狀；三、在採取的一系列有效防控措施下，不感染或感染後能快速識別出來，讓病情不發展。

梁萬年表示，中國具備實施「動態清零」的基礎和條件，更具備能力。當前面對輸入的壓力和內部擴散壓力的複雜、反覆、嚴峻形勢，仍應堅持「動態清零」總方針不動搖。

疫情 疫苗 Omicron

上一則

台灣凌晨8起4級以上地震 福建、香港都有感

延伸閱讀

接種率如何？ 喬州染疫死者 貨運行業人員占25%

接種率如何？ 喬州染疫死者 貨運行業人員占25%
3月逾4.1萬人染疫 中國疾控：動態清零難度更大

3月逾4.1萬人染疫 中國疾控：動態清零難度更大
接種率高仍爆發感染 芝康利小學恢復口罩令

接種率高仍爆發感染 芝康利小學恢復口罩令
疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵吉林

疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵吉林

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪