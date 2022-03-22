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台灣凌晨8起4級以上地震 福建、香港都有感

記者林則宏／即時報導
大陸的中國地震台網公布23日凌晨正式測定的8起地震。（取材自中國地震台網）
大陸的中國地震台網公布23日凌晨正式測定的8起地震。（取材自中國地震台網）

台灣時間23日凌晨花東地區接連發生多起有感地震，不少民眾都被搖醒。北京官媒中央電視台指出，有中國大陸網友反映，福建福州、泉州、廈門等多地有震感。香港媒體星島日報也報導，香港天文台也接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。

福建省網友紛紛表示也感受到震央在台灣花蓮的地震。（取材自微博）
福建省網友紛紛表示也感受到震央在台灣花蓮的地震。（取材自微博）
福建省網友紛紛表示也感受到震央在台灣花蓮的地震。（取材自微博）
福建省網友紛紛表示也感受到震央在台灣花蓮的地震。（取材自微博）

根據台灣中央氣象局的資料，截至今日7時許，台灣已發生48起地震。大陸的中國地震台網公布正式測定的地震則有8起，分別為：

1時6分在屏東縣海域發生4.5級地震，震源深度19千米，震中位於北緯22.12度，東經121.37度。

1時41分在台東縣海域發生6.6級地震，震源深度20千米，震中位於北緯23.45度，東經121.55度。

1時43分在花蓮縣發生5.7級地震，震源深度20千米，震中位於北緯23.50度，東經121.40度。

2時11分在台東縣海域發生4.1級地震，震源深度20千米，震中位於北緯23.38度，東經121.52度。

2時37分在台東縣海域發生4.7級地震，震源深度30千米，震中位於北緯23.43度，東經121.55度。

3時35分在花蓮縣海域發生5.2級地震，震源深度15千米，震中位於北緯23.44度，東經121.60度。

4時29分在台東縣海域發生5.7級地震，震源深度20千米，震中位於北緯23.39度，東經121.52度。

5時41分在台東縣海域發生4.3級地震，震源深度15千米，震中位於北緯23.31度，東經121.55度。

地震 香港 北京

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