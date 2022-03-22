3月逾4.1萬人染疫 中國疾控：動態清零難度更大

中國近期本土疫情嚴峻，深圳、東莞、吉林等地因此採取封閉式管理措施，部分企業也因此停工停產。(新華社)

中國本土疫情 嚴峻，據22日下午國務院 聯防聯控機制記者會，3月以來，中國累計報告本土新冠肺炎感染者，已超過4.1萬例，涉及28個省市區，中國疾控中心專家坦言，當前實施「動態清零」難度比以前大，要更快更早採取措施。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，3月1日到21日，全中國累計報告本土感染者超過41,000例，波及28個省。吉林省疫情處於高發展階段，3月以來，累計報告感染者超過22,000例，14日以來，連續8天每日新增感染人數超過1,000例，疫情主要集中在吉林市和長春市，兩市社會面傳播風險仍然存在。

面對吉林、廣東、山東、福建、上海、黑龍江等多地疫情持續嚴峻，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友坦言，目前實現「動態清零」目標的難度比以前大，這就需要更早發現疫情，措施採取需要更快，各項措施的落實需要更徹底。

吳尊友指出，與一年前相比，現在由於有大量無症狀感染者或者是特別輕症的病例，他們在疫情的傳播擴散當中發揮著非常重要的作用，這也為防控工作增加了困難。

針對近日吉林、廣東、東莞的封閉式管理措施，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，可以肯定地說，精準是要結合實際的，當然是要鼓勵各地因地制宜的來採取精準的防控措施，以最小的成本換取最大的社會和經濟效益，這一點是肯定的。

是否繼續堅持「動態清零」政策，梁萬年說明，如果中國也選擇「躺平」，不堅持動態清零，尤其是當前疫苗接種率，特別是全程和加強針的接種率還不完全高，不足以構成堅固的免疫屏障，勢必就會使群體龐大的老人、弱勢和脆弱人群容易造成感染。

就香港 疫情，梁萬年坦言，香港疫情目前仍在高峰，雖有下降趨勢，但從重點任務來看，老年人的優先保護是它的重中之重。他說，如何在這個時期集中資源、集中專家、集中力量來降低死亡，來最大限度的保護生命，這是最優先的工作。