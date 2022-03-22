墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

部分飛機殘骸和碎片已找到，但尚未發現失聯人員。（取材自人民網）

中國東方航空MU5735航班，21日下午於昆明飛往廣州途中，在廣西梧州市上空失聯並墜毀，造成東航 今日有近九成航班取消。在經過近一天搜救後，據央視稍早報導，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身分證、銀行卡等隨身物品，但尚未發現失聯人員。

另據界面新聞報導，受事故影響，22日昆明、廣州機場 繼續湧入大量退改簽機票的民眾排隊。

按昆明機場早上公告，22日計劃進港87架次，計劃出港86架次，共計173架次，但公開數據顯示，截至上午10時47分，昆明長水機場取消航班量223班次，取消率57.03%。

除此之外，截至上午11時18分，東航在全中國範圍已取消了1,910班次航班，取消率為89%，接近九成。

央視新聞接近中午時報導稱，東航客機MU5735的搜救工作正在進行。墜機 區域三面環山、山路陡峭，救援人員手腳並用攀爬搜救。

報導指，在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身分證、銀行卡等隨身物品，尚未發現失聯人員。

在東航事故後，中國民航局已下發《關於加強航空安全工作的緊急通知》和《關於做好民航空防安全工作的通知》，要求務實推動安全生產專項整治三年行動，採取有力措施加強民航安全管理。

另一方面，東航宣布，停飛全部B737-800執飛航班。據了解，該失事機型為B737-800，機齡6年8個月，航班上共132人，其中旅客123人、機組9人，於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村墜毀。

波音中國有關負責人表示，波音方面正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，技術專家也為協助中國民航局展開調查做好了準備。

面對失事原因未明，中國東方航空股價22日在港股、大陸A股開盤後暴跌，目前跌幅分別達5.09%、6.5%。