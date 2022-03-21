這家中企竟自辦敲鐘儀式 假造在港交所上市

視奕科技自辦敲鐘儀式，假造在港交所上市，沒想到竟被中國官方舉發。視奕科技

真是想上市敲鐘想瘋了。一家在福建廈門的企業，1月舉辦港股掛牌上市活動，現場有敲鐘上市的儀式，沒想到竟被中國官方舉發，該公司所稱在香港 交易所上市的消息都是假的。

獵雲網報導，視奕科技21日發布道歉聲明，表示是受所委託上市顧問公司「粵商顧問」資訊誤導產生，且粵商顧問行為已涉嫌欺詐，已經報警。

在去年11月末，視奕科技舉辦了進軍香港資本市場的簽約發布會，表示視奕科技即將登陸香港資本市場，開啟高品質發展的新里程。

隨後1月22號，視奕科技單方面宣布完成赴港上市，根據官微表示，在廈門高端酒店啟動2022「視紀盛啟奕見未來」視奕科技「香港」主板上市財富峰會，而且「峰會現場將與港交所現場聯動直播」。不過該文章現已刪除，官方視頻號中也有關於上市活動的視頻。

重慶日報報業集團旗下新媒體「上游新聞」報導，廈門市地方金融監督管理局官網14日發布公告，視奕科技「在港上市」的消息並不屬實，請廣大市民和投資者注意識別。

廈門市地方金融監督管理局一名工作人員17日表示，「不止一個人撥打過舉報電話稱視奕虛假上市，引起了局裡的重視，我們很快就出了調查結果，及時反應給社會大眾。」

根據港交所披露的訊息顯示，從今年1月往前推3個月，並沒有一家叫做視奕科技的公司通過審核，在港交所網站也並未查詢到這家公司的證券 簡稱及代號等訊息。

證券日報報導，北京 威諾律師事務所律師楊兆全表示，視奕科技冒充在港股上市，目的無疑是為了誇大企業實力、營造虛假的企業形象，這很容易給消費者造成錯誤的認識，欺騙消費者。

楊兆權補充，對於這種虛假商業宣傳，市場監管機關應該進行立案查處，根據情節要求責令改正並處以罰款。對情節特別嚴重，可以移交司法機關。消費者因為這種欺詐產生損失，可以依法要求該公司承擔賠償責任。

針對視奕科技的敲鐘儀式，最先是由眼波公司的負責人出面回應。根據該負責人的說法：「那個活動（指上市儀式）是自己公司內部的一個年會，類似於代理商的年會。」

值得一提的是，撥打視奕科技官網上的電話，語音也為：「歡迎致電眼波視界」。此外，互稱「合作夥伴」的兩家公司，竟然同在一處辦公地址。

天眼查顯示，視奕科技成立於2021年1月21日，註冊資本人民幣1,000萬元，股東為楊英福、楊英才，二人分別持股95%和5%；眼波公司成立於2016年，目前有五位股東。

對於視奕科技與眼波公司之間的關係，上述負責人表示，眼波公司是視奕科技的供應商，兩家公司的股東不同。