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東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

福斯新聞：美國要嚇阻中國犯台 不能只靠制裁

東航空難7小時後 尚未找到遇難者遺體

記者賴錦宏／即時報導
消防救援人員在東航飛機失事現場。藤縣當地村民稱，事發迄今，沒有發現遇難者遺體。 （南方周末網）
消防救援人員在東航飛機失事現場。藤縣當地村民稱，事發迄今，沒有發現遇難者遺體。 （南方周末網）

據南方周末報導，藤縣莫埌村村民劉錦鋒發現，飛機墜落地點與他家直線距離大概兩公里。村民劉海新稱，現場只有大火和飛機外殼等殘骸，完全看不到遇難者遺體。

報導稱，2022年3月21日下午，東航一架波音737客機在執行昆明至廣州航班任務時，在廣西梧州上空失聯。中國民航局確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人，機組9人，目前傷亡未明。東方航空公司已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

這架東航MU5735客機墜毀，曾在梧州藤縣引發山火，目前已撲滅。消防救援人員在現場發現客機殘骸碎片，尚未發現遇難者遺體。

21日晚間，中國東航發布公告稱：本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。目前，東航官網已變成黑白色。

昆明機場客服人員稱，東航MU5735原計畫起飛時間為3月21日13時10分，預定到達廣州時間是15時05分。

梧州市消防救援支隊接警後，調派了23輛消防車、117名消防救援人員前往救援。廣西消防救援總隊迅速啟動應急預案，調派南寧、柳州等多地538名消防救援人員前往增援。

東航 山火 機場

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