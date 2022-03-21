東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

3月21日下午，東航 執飛昆明到廣州的MU5735航班在廣西梧州藤縣上空失聯墜機 ，微博微信 上流傳的墜機畫面顯示，這架機齡6年的波音737-800飛機幾乎是機頭朝下筆直墜落，並引發大火。據「聞舞世界」公眾號，村民先聽到巨大的爆炸聲，然後客機才像自由落體墜落，大概率說明飛機落地前就已經在空中解體。

這架搭乘了123名旅客，9名機組成員的東航航班墜機，目前救援力量正在集結救援，傷亡情況仍不明確。這次墜機，也終結了中國民航連續138個月、累計時長超過1億小時的安全飛行紀錄。

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來自航空APP飛常準的數據顯示，14點20分時這架飛機的飛行高度為8869.68公尺，最後消失的14點22分，高度1333.5公尺，在短短兩分多鐘的時間裡，速度下降了8000多公尺，按照航空專業人士的分析，波音737作為雙發飛機，即便兩個引擎全部同時失效，也不可能以這種速度下墜，飛機通過滑翔也能飛行一段距離。

那麼，這架波音737-800飛機，在最後的三分鐘裡緊急墜落8000多公尺到底發生了什麼？這次墜機的主要原因又是什麼呢？

據參與現場救援的村民稱，這架發生事故的飛機已經完全解體，之前還曾聽到了巨大的爆炸聲。對照村民的印證和數據分析，大概率說明飛機落地前就已經在空中解體，最後以自由落體的方式觸及地面，現場的大火也恰好說明了這一點。

需要說明的是，這架波音737-800飛機機齡只有6年，型號也並非之前連續出事的波音737MAX，波音737MAX在連續發生了印尼獅航和衣索匹亞航空2次墜機事故後，已被中國民航局停飛。波音737-800屬於第三代波音737，是目前國內外航空公司大量裝備的一型窄體幹線客機，在波音737MAX被停飛之後，使用頻率更高了。

中國業內人士稱，巡航狀態下的飛行事故在航空史上極為罕見，8900公尺高度上，突然在短時間內急速墜落，很多航空業內人士稱已經完全超出了專業認知。

有分析認為，能造成飛機空中解體這個結果的，除了外部能量和內部能量破壞結構之外，別無可能，外部很好理解，但在中國這麼安全的地方完全可以排除，內部破壞最大可能來自於行李或者其他方面，但在以嚴格著稱的中國國內機場，也基本可以排除。

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最後，唯一可能的因素是飛機客艙氣密結構損傷，造成增壓破裂，當然，對於最為直接的原因，還需要通過尋找飛機殘骸判斷，等待具體官方消息。

來自廣西梧州的最新救援信息顯示，已經發現了客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。

此前有消息稱，疫情狀況持續，面臨上百億巨虧壓力下的東航曾表示，要通過嚴控「維修費用、壓降成本」等來減輕經營壓力，不知道這次事故，是不是與此也存在一定關聯性，還需要官方進行更深入的調查。

上一次中國民航發生重大飛行事故還是11年多前的8·24黑龍江伊春墜機事故。