東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

廣州白雲機場，對空難家屬設置臨時接待區，已被黑色圍擋「T1應急」攔住。(美聯社)

據上游新聞，在廣州白雲機場 T1航站樓27號門和28號之間，白雲機場設置了空難家屬的臨時接待區，該區域已被黑色圍牆「T1應急」擋住，除工作人員和家屬外，其他人員禁止進入。附近扶梯只能下行不能上行，扶梯口有工作人員把守。

報導稱，在家屬臨時接待區中，一名男子失聲大哭，響徹空間。臨時接待區裡面的座位旁均放了礦泉水，有人手中拿著A4紙大小的文件。

有中國平安保險的工作人員到臨時接待區附近。該工作人員表示，他過來是為了核對乘坐失事航班中購買中國平安航空意外險的成員名單，但由於無法進入只能等待。

另據瀟湘晨報，該航班一名空姐的丈夫榮先生表示，目前，家屬都在東航 公司等消息。

3月21日下午，34歲的榮先生說，妻子是一名空姐，和他同齡，正在這架飛機頭等艙上工作，執飛已經十年，每一次都平安落地。

榮先生的語氣焦慮而疲憊，他告訴記者，妻子上飛機前最後一次聯繫他，是在上午9時左右，妻子讓他回個電話，「我回了，她告訴我，她要飛了。」

「老婆，你等我，我馬上來。」在網上得知有一架飛機出事，榮先生意識到，那架飛機就是妻子所在的飛機，他火速趕到東航公司。

「航空公司告訴我們，得到的消息和網上一樣。」榮先生說，目前，他們家屬仍在東航公司等消息，「（東航）董事長已經過去（廣西）了。」

但也有幸運兒因突發事件而躲過一劫。據上游新聞，一名女子因臨時要做核酸檢測 臨時退票，逃過空難。21日下午5時，一女網友發文並曬出該航班的退票信息，隨即該網友被批蹭熱度，隨後，該網友再次發文稱，如果造假願意承擔法律責任。

該女子發出東航MU5735機票退票訂單的同時稱：「自己今天原本乘坐的東航MU5735航班從昆明飛廣州，早上醒來，我對像一直不讓我上飛機，說我沒有核酸要我做個核酸改個機票，後來被迫無奈退了票改了明天的同班航班。」