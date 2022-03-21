中媒：東航虧損嚴重 壓力下嚴控維修費 壓降成本

中媒稱，疫情中由於巨大虧損，東航通過節約航油等大項成本、嚴控單位餐食機供品費用、維修費用、日常支出等方式壓降成本。（東方航空公司官網）

21日在廣西發生空難的中國東方航空集團公司總部位於上海，是中國三大國有骨幹航空運輸集團之一，這兩年因為疫情 後的巨大虧損，為減輕經營壓力，東航 一度通過多種手段壓降成本，包括嚴控維修費用。

據《一點財聞》，截至2020年底，東航的機隊規模達730餘架，是全球規模航企中最年輕的機隊之一，擁有中國規模最大、商業和技術模式領先的互聯網寬體機隊。

目前，東航構建起以上海和北京為主的「兩市四場」雙核心樞紐網絡，借助天合聯盟，通達全球170個國家和地區的1036個目的地，每年為全球超過1.3億旅客提供服務，旅客運輸量位列全球前十。截至 2022年2月底，該公司合計運營 752 架飛機，其中自有飛機261架，融資 租賃飛機275架，經營租賃飛機216架。

受疫情影響，上市公司中國東航近年業績波動較大。2021年，預計歸屬於中國東航股東的淨利潤約人民幣-110億元至-135億元(約-17.2億至-21.2億美元)。

中國東航表示，受疫情影響，中國航空業面臨嚴峻挑戰，儘管2021年國內航空旅客運輸量較2020年有所回升，但受海外疫情持續高發及國際旅行限制政策的影響，國際航空客運需求持續處於低位。此外，燃油價格的持續上漲，加重了航空公司的成本負擔。

為減輕經營壓力，東航一度通過多種手段壓降成本。

2021中報中，東航稱，聚焦生產運行精細化，公司通過飛機減重、單發滑行率提升、航路優化、飛機輔助動力裝置（APU）替代等舉措，有效節省燃油，降低燃油成本。 2021 年上半年，公司通過飛機減重模擬測算節省燃油約 5,907 噸。

此外，公司將生產經營與財務管理深度融合，多措並舉增收節支：加強成本費用管控，積極爭取各方面政策支持。通過盤活資產等方式增加收入；通過節約航油等大項成本、嚴控單位餐食機供品費用、維修費用、日常支出等方式壓降成本；通過降低航材庫存、壓縮投資等方式節約現金流；積極拓寬融資渠道，2021年上半年累計發行人民幣220億元超短期融資券和人民幣90億元的公司債券，確保現金流安全並滿足公司生產經營需要。

為尋求資金支持，中國東航2021年11月公告稱，本次非公開發行完成，公司新增股份數約24.95億股，發行價格4.34元/股，募集資金總額約人民幣108.28億元(約17億美元)。

近一周以來，中國東航的股價呈現上漲態勢。截至3月21日收盤，中國東航股價報5.69元/股，總市值為1073.96億元(約168.8億美元)。這一回暖形勢，或將畫上句號。而中國航空業，以後的日子更難了。