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東航發聲明稱沒有外籍旅客 哀悼遇難旅客

東航墜毀 現場目擊者：用應急燈照明 徹夜救援

中新社廣西藤縣21日電
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕赴現場。(美聯社)
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕赴現場。(美聯社)

東方航空公司客機墜毀現場目擊者李晨賓21日19時30分許接受中新社記者採訪時說，現場已經漆黑一片，救援人員用應急燈徹夜展開救援。

當地時間21日14時38分許(美東時間21日凌晨2時38分)，東方航空公司MU5735航班執行昆明—廣州任務時，在廣西梧州市藤縣上空失聯並墜毀。機上載有乘客123人、機組人員9人。

事發時，廣西移動網絡技術人員李晨賓在事故附近的山上作業，突然聽到巨大爆炸聲，隨後看到附近山頭冒出了滾滾黑煙。

李晨賓表示，當時他距事發現場直線距離約200米，聽到爆炸聲後，他和同事開車趕往事故現場。抵達後，李晨賓與同事將車停在路邊，翻過一個山丘，看到飛機殘骸，14時30分他用手機報警。 

李晨賓說，墜機現場沒有高山，多是小山丘。墜機事故發生後大約半個小時，引發山火。

事故發生後，當地警方、醫護人員、消防、武警、廣西移動公司等救援力量迅速趕到現場展開救援。廣西衛生健康委第一時間組織12名重症、燒傷、骨外科、創傷等專家趕赴藤縣支援。目前，梧州市衛健委已派出80多名醫護人員、36部救護車趕到現場，在現場設立救護點，安排好一、二線救治醫院，設立快速通道，並準備血液以及各類搶救物資和設備。全區各地首批心理專家50餘人正在陸續趕往現場。

截至17時，廣西移動已新增一台PTN傳輸設備，擴容傳輸PTN設備4台，新增20G上聯傳輸帶寬確保基站通信，並出動保障人員11人，綜合保障車輛3台抵達現場開展保障，一台大型應急通信車在現場附近待命。目前，緊急調度的三輛中型應急通信車及一輛衛星車，以及七名搶修人員和一批充電寶正在趕赴救援的途中。事故周邊區域移動網路運行穩定。

新華社上海21日電

記者21日從東航集團了解到，東航已啟動應急機制，成立了航空器處置、事故調查、家屬援助、後勤保障、法律支持、公共關係、安全保衛、財務保險、客貨處置等9個專項工作小組，並於第一時間乘機飛赴事發地點，航班已於當日18點起飛。

東航已開通家屬應急援助專線4008495530。

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕赴現場。(美聯社)
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