我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州乾旱進入三年 限水更嚴格 供水額度降至5%

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

中國對烏克蘭戰爭堅稱中立 拉第三世界國家助陣

中央社台北20日電
中國國務委員兼外長王毅。（Getty Images)
中國國務委員兼外長王毅。（Getty Images)

中國國務委員兼外長王毅今天聲稱，在烏克蘭問題上，很多國家「與中國一樣有很多共同語言」，中國和開發中國家「既有合理的關切，也有相似的立場」，處理問題不只有戰爭和制裁兩種選擇。

王毅並藉此暗批西方國家說，各國都有權獨立自主決定對外政策，不應被強迫選邊站隊，尤其要「抵制冷戰思維，反對陣營對抗」。

王毅並對中國在聯合國議決烏克蘭問題時投下棄權票宣稱，他贊同棄權票「也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」的說法。

根據中國外交部官網，王毅今天在北京與阿爾及利亞外長拉馬姆拉（Ramtane Lamamra）當面會談後共同會見記者。他在回答媒體詢問，中國是否和開發中國家對烏克蘭戰爭「有自己的看法和立場，目前似乎存在一個廣大的中間地帶」時，作上述表示。

王毅聲稱，他這段時間與很多亞洲、非洲國家外長交換意見，感覺到「世界上很多國家與中國一樣，高度關注烏克蘭危機發展，也有很多共同語言」。

他宣稱，「我們都認為『聯合國憲章』的宗旨和原則應當得到遵循，國際爭端應當通過和平手段得到解決，當事方應當盡快停火止戰」。

王毅說，他贊同拉姆馬拉的一個觀點：在聯合國大會討論烏克蘭問題時，中國、阿爾及利亞及不少國家投了棄權票，「棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度」。

王毅強調，烏克蘭危機的溢出效應波及全球。在這一問題上，包括中國和開發中國家在內的「大多數國家，我們既有合理的關切，也有相似的立場」。首先是「大家普遍認為，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向」。

他說，世界經濟復甦態勢不應受到破壞。在疫情衝擊背景下，不斷升級的單邊制裁將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊，「各國人民並沒有責任為地緣衝突和大國博弈埋單」。

王毅又說，各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，對待不同意見，不應採取「非敵即友、非黑即白的簡單化做法」，尤其要「抵制冷戰思維，反對陣營對抗」。

他最後宣稱，各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重。這一原則「對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準」。

王毅 烏克蘭 聯合國

上一則

中國醫護支援香港疫情 意外加劇中港對立

延伸閱讀

王毅再談俄烏：有權決定自身政策 「不應被迫選邊站」

王毅再談俄烏：有權決定自身政策 「不應被迫選邊站」
停止烏俄戰火 王毅：習已提出中國方案

停止烏俄戰火 王毅：習已提出中國方案
王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案

王毅再提「止戰」 稱習近平已提出解決危機的中國方案
王毅與義外長視訊提止戰 首以「戰爭」形容俄烏衝突

王毅與義外長視訊提止戰 首以「戰爭」形容俄烏衝突

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
中國國家主席習近平（右）18日晚與美國總統拜登（左）視訊通話。（新華社）

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

2022-03-19 08:26

超人氣

更多 >
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
準時發文歡迎「姐夫」 小S深夜狂舞：我姐會殺死我

準時發文歡迎「姐夫」 小S深夜狂舞：我姐會殺死我
開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生
2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策

2.5萬移民湧邊界 等待42號令解除 拜登政府擬對策