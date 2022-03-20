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深圳宣布「社會面動態清零」 企業復工復產　

記者陳政錄／即時報導
中國近期本土疫情延燒，不過深圳市20日宣布，全市已基本實現「社會面動態清零」。新華社
中國近期本土疫情延燒，不過深圳市20日宣布，全市已基本實現「社會面動態清零」。新華社

在歷經一周的封閉式管理後，廣東省深圳市20日宣布，全市已基本實現「社會面動態清零」，公告全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，另公共交通、地鐵全面恢復運轉，以確保產業鏈供應鏈安全穩定，確保群眾正常生產生活平穩有序。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告，自3月14日以來，在全體市民群眾的共同努力下，深圳已在全市範圍內完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。

通告宣布：

一，有序恢復社會生產生活秩序。全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公共交通、地鐵全面恢復運轉。

二，繼續加強社會面疫情防控。通告要求，全市尚未實現社會面動態清零的部分區域，繼續嚴格執行疫情防控相關措施，並繼續加強全市社區、城中村圍合管理，繼續加強公共場所、聚集性活動管控和個人健康管理。

三，確保產業鏈供應鏈安全穩定。通告要求，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常的生產經營活動，實行「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，和壓實企業主體責任等。

據深圳市衛健委通報，19日深圳新增49例診斷為新冠肺炎確診病例，17例診斷為新冠病毒無症狀感染者。

在此之前，由於本土疫情持續升溫，深圳市13日宣布，自14日至20日對全市進行三輪核酸檢測，採取封閉式管理措施，非必要不離深，也非城市保障型企業原則上停止生產經營活動、居家上班，導致數百家當地台資工廠因此配合停工。

疫情 地鐵 檢測

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