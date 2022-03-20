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王毅再談俄烏：有權決定自身政策 「不應被迫選邊站」

記者羅印冲/即時報導
3月20日，中國國務委員兼外長王毅與阿爾及利亞外長拉馬拉在會談後會見記者。觀察者網
3月20日，中國國務委員兼外長王毅與阿爾及利亞外長拉馬拉在會談後會見記者。觀察者網

3月20日，中國國務委員兼外長王毅與阿爾及利亞外長拉馬拉舉行會談。針對當前俄烏衝突仍在繼續，美歐等不斷加大對俄極限制裁，王毅表示，（聯大）棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度。他並強調，各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，「不應被強迫選邊站隊」。

據中國外交部網站發布，王毅指出，首先，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到遵循，國際爭端應當通過和平手段得到解決，當事方應當盡快「停火止戰」。

他贊同拉馬拉外長的觀點，在聯合國大會討論烏克蘭問題時，中阿雙方還有不少國家都投了棄權票。「棄權票也是一種態度，是為了給和平一個機會，是不贊成用戰爭和制裁解決爭端，是一種負責任的態度。」

王毅表示，烏克蘭問題走到今天並非偶然，是各種因素綜合作用的結果，也是多年積累矛盾的爆發，根子在於歐洲的安全問題，北約無限制東擴的作法值得反思。從長遠計，歐洲各方還是應本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理關切基礎上，通過對話談判，構建起平衡、有效、可持續的地區安全架構。

王毅強調，烏克蘭危機的演變正在超越自身，溢出效應波及全球。在這一問題上，包括中國和發展中國家在內的大多數國家，既有合理的關切，也有相似的立場。

他提出四點。一是大家普遍認為，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向。二是世界經濟復甦勢頭不應受到破壞。疫情衝擊背景下，不斷升級的單邊制裁，將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊。各國人民並沒有責任為地緣衝突和大國博弈埋單。

三是各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，「不應被強迫選邊站隊」。處理複雜問題，對待不同意見，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維，反對陣營對抗。四是各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重。這一原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。

王毅 烏克蘭 聯合國

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