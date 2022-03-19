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中國民革中央前主席何魯麗病逝北京

記者陳言喬／即時報導
中國民革前主席、前人大副委員長何魯麗（左）曾於2010年5月率團到台參訪，與時任台經濟部次長黃重球（右）共同出席主持開幕儀式，並互贈禮物。（本報資料照）
中國民革前主席、前人大副委員長何魯麗（左）曾於2010年5月率團到台參訪，與時任台經濟部次長黃重球（右）共同出席主持開幕儀式，並互贈禮物。（本報資料照）

曾任中國全國人大副委員長、全國政協副主席、以及多屆民革中央委員會主席的何魯麗19日因病在北京過世，享壽88歲。

新華社稱，何魯麗是著名的社會活動家，中國國民黨革命委員會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友。

何魯麗曾任中國第9屆、10屆全國人民代表大會常務委員會副委員長，中國人民政治協商會議第8屆全國委員會副主席，中國國民黨革命委員會第8屆、9屆、10屆中央委員會主席。

何魯麗的「中國國民黨革命委員會」（簡稱民革），與台灣的中國國民黨不同，民革成立於1948年，中共的說法是由中國國民黨民主派和其他愛國民主人士創建。

何魯麗的父親何思源是民國初年的教育家，曾留學美、德、法，在巴黎大學留學期間與法國女同學結婚，婚後其母改為中文名何宜文，因此何魯麗有一半法國血統。

何魯麗是北京醫學院醫療系畢業，曾任多年醫師，她父親何思源曾任民國時期的北平市長，她自己也曾任9年的北京市副市長，創下父女兩代先後擔任北京市正副市長的紀錄。

何魯麗曾在2010年5月以海峽兩岸醫藥衛生交流協會名譽會長身分率領中國衛生部官員到台訪問，她在抵達台北時說，「我第一次來到台灣，就感受到濃濃的親切感，有一種家的感覺。我想，這是源於血濃於水的情感」。

國民黨 北京 醫學

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