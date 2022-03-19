外媒糾纏俄烏問題 中國外交部發言人火大反問6個為什麼

外媒連日追問俄烏戰爭問題引發中國外交部發言人趙立堅不耐。（取自中國外交部網站）

北京當局在俄烏戰爭中的立場備受外界檢視，也成為中國外交部例行記者會外國媒體追問的重點之一。在18日下午例行記者會中，法新社記者再度追問，中國對於由俄軍造成烏克蘭 平民傷亡是否感到關切等問題，引發外交部發言人趙立堅 惱火，連提六個「為什麼」要法新社記者「反思」，並要媒體不要再「無理糾纏」這樣的問題。

根據中國外交部官網公布的記者會文字實錄，法新社記者在記者會中提問：「美國總統拜登斷言俄羅斯軍隊在烏克蘭故意襲擊平民犯下戰爭罪。美國國務卿 布林肯昨天重申了這一觀點。你剛才提到中方了解烏克蘭遭到破壞和平民傷亡的情況。請問中方對於這些傷亡是由俄軍造成的這一點是否感到關切？」

趙立堅先是說，「關於平民的事，我這些天已經答過很多次了。中方當然對平民的傷亡表示惋惜。」

緊接著，趙立堅表示，「我不知道你一直糾纏這個問題是什麼意思。我也想在這裡借你的問題反問你一句。你是法新社的記者，作為一個歐洲主要的媒體、主要的通訊社，我想你們作為記者，也應該反思反思。」

趙立堅連續提出六個「為什麼」，要法新社記者「反思」：

一、美國作為烏克蘭危機的始作俑者，為什麼美國人一直在對中國進行汙蔑抹黑，而不是去反思一下北約一味東擴造成的歐洲安全困境？

二、為什麼美方沒有傾聽包括（美國前國務卿）季辛吉在內的那些專家關於「烏克蘭不應成為東西方對抗前哨」的呼籲？

三、為什麼美國不去反省自身在烏克蘭煽風點火後旋即隔岸觀火的虛偽行徑？

四、你們歐洲人沒想一想嗎？美國人有本事搞北約東擴，為什麼他們不派兵去支持烏克蘭人民呢？

五、你們沒有忘記吧？美國是第一批從烏克蘭撤出平民和使領館人員的。你們想沒想過美國不會為烏克蘭死一個士兵呢？

六、作為一個歐洲的媒體，你們有沒有反思，為什麼歐洲會淪為戰場？會淪為大國博弈的競技場？為什麼烏克蘭會淪為大國博弈的棋子和犧牲品呢？作為歐洲主要通訊社的記者，你們是不是也應該去問一下美方？

趙立堅並痛斥，美方最不應該做的，就是向中國這樣一個非當事方大潑髒水。美國這種卑劣行徑恰恰暴露了美方做賊心虛的心理、禍水東引的禍心和他們借烏克蘭危機漁利的真實意圖。

隨後路透記者也提問：「剛才法新社的記者問到了平民傷亡的問題，我無意詢問你的觀點，只想確認一下，據中國政府了解，那些中方感到痛惜的平民傷亡，大部分是由俄軍造成的還是由烏軍造成的？」

趙立堅回答說，「這個恐怕你得去問俄方吧？你得去問烏方吧？中國是當事方嗎？你問我，我可以明確地告訴你，中方的立場是十分清楚的。你沒必要再無理糾纏這樣的問題」。