中國傳染病專家：Omicron症狀像感冒 新防控方案將公布

北京地壇醫院副院長、中國新冠肺炎醫療救治專家組成員蔣榮猛。（取自北京科技報）

中國新冠肺炎疫情 持續，而本輪疫情中，無症狀感染者、輕型病例比例高，北京地壇醫院副院長、中國新冠肺炎醫療救治專家組成員蔣榮猛表示，Omicron 引發的症狀更像感冒，肺炎方面的症狀很少。隨著未來新毒株的出現，診療和防控措施也會相應調整。

財經雜誌科技健康團隊「財經大健康」報導，蔣榮猛指出，Omicron引發的症狀不是流感，應該說越來越像感冒。目前看，Omicron比流感的症狀還輕。「近一個多月來，我們醫院收治了400多個感染者，絕大部分症狀都非常輕，沒有發燒超過三天的，也沒有重症病人。」

不過，蔣榮猛也指出，新冠病毒一直在變異，不太可能在Omicron這裡就畫上句號，中國國家衛健委新公布的診療方案，調整後也不代表放鬆防控，只是會根據實際情況，更加精準科學高效地防控。

先前為高效利用有限醫療資源，中國國家衛健委和國家中醫藥管理局修訂新冠病毒診療方案，對輕型病例實行集中隔離管理，至於普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例，仍必須在定點醫院集中治療。

蔣榮猛表示，以前所有的病人、確診者都要送到定點醫院，這對醫療資源的佔用非常大。現在臨床管理的手段越來越成熟，自武漢疫情以來病例的分類、收治等策略越來越成熟，而且現在有足夠的時間和經驗去發現這些潛在的重症病例，給予及時的干預來減少重症和死亡的發生，這樣就沒有必要把所有的感染者都放到醫院進行隔離觀察治療。

此外，中國大部分本土病例都是輕症，重症比例很小。武漢早期的重症率為19%。2021年發生的疫情總結下來，平均的重症率約為6%。發現Omicron變種病毒後，天津、廣東、河南 等地，重症率很低，以河南南陽的疫情為例，重症率只有0.6%。