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中國研判全球疫情短期不會結束 暫不調整「動態清零」

記者林則宏／即時報導
圖為上海一家網購平台15日在所有外送員結束一天工作後，進行全員核酸檢測。新華社
圖為上海一家網購平台15日在所有外送員結束一天工作後，進行全員核酸檢測。新華社

中國國家衛生健康委副主任、國家疾控局長王賀勝指出，根據中國的專家分析研判，全球本輪新冠疫情近期不會結束。他並從防控成本和防控效果、成本效率、成本效用、成本效益等四個面向分析，暗示中國現行「動態清零」防疫政策暫時不會調整。

在18日下午舉行的疫情防控記者會上，王賀勝表示，近期，中國全國本土聚集性疫情出現「點多、面廣、頻發」的特點。主要的原因有四：

一、從2021年12月起，全球新冠肺炎進入第四波的流行高峰，迄今已經連續11周，每周報告的病例數都超過1,000萬，目前仍然是處於高位流行的水平。特別是今年以來，中國周邊的國家和地區疫情快速上升，與中國疫情水平的「壓力差」不斷增大。

2020年、2021年中國日均輸入感染者分別為22例和32例，但3月以來，日均輸入感染者數超過200例。可以說，近期疫情輸入的壓力明顯增加。

二、近期全球主要流行的Omicron變異株，特別是BA.2亞分支，較以往病毒株的傳播性和隱匿性都更強，早期發現難度更大，疫情處置、控制的難度也更大。

三、2月下旬恰逢中國春節假期結束，學生春季學期開學，企業工人復工等，帶來了人員大規模流動，加上會議培訓、婚喪嫁娶等各類人員聚集性活動增加，成了疫情的「傳播器」和「放大器」，導致疫情迅速擴散，甚至是跨區域傳播。

四、有的地方認為Omicron症狀輕，流感化，思想鬆懈麻痹，有「歇歇腳、緩一緩」的心態，各方面準備不足，常態化防控和應急處置放鬆了要求。

王賀勝指出，中國國家衛健委組織專家分析研判，大家都認為，全球本輪疫情是高位流行，而且近期不會結束。中國仍將持續面臨同時段、多地發生以Omicron病毒株為主的疫情防控局面，防控的形勢日趨嚴峻複雜。

在記者會上被日本共同社記者問到，中國當前「動態清零」政策今年上半年會不會有所改變時，王賀勝說，「動態清零」就是要立足「抓早、抓小、抓基礎」，提升疫情防範和早發現的能力，快速及早地發現感染者和疫情，做到發現一起撲滅一起，切斷傳播鏈，使感染者的數量得到清零。

王賀勝強調，「動態清零」的目標是追求以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。中國的防控實踐較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，成為全球唯一經濟正增長的主要經濟體，這是來之不易的成績。

他表示，評價防控成本和效果應四個面向科學評斷：

一、防控成本和防控效果，也就是說花費了多少成本，減少了多少感染、多少重症、多少死亡。中國的防控理念就是最大程度保護人民的生命安全和身體健康。目前中國總感染人數、發病人數、重症人數和死亡人數都是非常少的，說明中國的防控成本效果比是高的。

二、成本效率，即控制和撲滅疫情的速度。中國的防控工作基本上都在1-2個最長潛伏期內快速撲滅疫情，說明成本效率比是高的。

三、成本效用，也就是通過「動態清零、精準防控」，在犧牲極少部分人正常活動和控制極少部分區域流動的情況下，換取的是最廣大地區和民眾的正常生產生活。

四、成本效益，也就是防控成本所帶來的經濟收益。如果僅按疫情發生地、按疫情發生時的成本來算成本效益，是不全面、也不客觀的，應將全國作為一個整體，算大的經濟帳、社會帳、民生帳。

王賀勝稱，事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，「路子是對的，效果是好的」。盡管會對部分地區的生產生活帶來一些影響，但這些影響是短期的、範圍是有限的，同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得的。

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