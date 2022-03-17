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北大教授勸年輕人別太早買房 遭神回「丈母娘不同意」

中國新聞組／北京18日電
中國一線城市房價高不可攀。（中新社）
中國一線城市房價高不可攀。（中新社）

中國一線城市房價高不可攀，年輕人買房似乎成了遙不可及的夢想。續王石、曹德旺等商界巨頭勸年輕人不要著急買房，北京大學國家發展研究院院長姚洋也勸年輕人不要把買房子作為積累財富的手段，引發網友熱烈討論，還登上了微博熱搜榜，「何不食肉糜」之聲不絕於耳。

上游新聞報導，姚洋表示，「我見到年輕人，我也會勸年輕人說你們不要去買房子，沒有一個國家說30歲就自己去買房子的，勸了也沒用，特別像男生，要沒房子哪行，女朋友同意，丈母娘也不同意，沒辦法，這是社會已經形成了這樣的一個氣氛。」

報導指出，姚洋之前也發表過相同看法。姚洋受訪時曾表示，年輕人不要把買房子作為你積累財富的手段。「長期而言，我們國家人口狀況擺在這裡，再過十年左右房子恐怕是不值錢的，所以年輕人買了房子你會看到並沒有房價保值、增值。」

萬科集團創始人王石去年在直播授課演講中曾表示，年輕人即使買得起房子也不要著急買房子，先租房子住，一旦買了房子，實際就等於把自己限定在那裡了。而在未來的生活之中，要無時無刻擔心月供、失業等問題，幾乎相當於是為了房子而活，這種生活又談何實現夢想？

另外，玻璃大王曹德旺也表達了類似的觀點。但在網友看來，這完全就是一個生活富足的人，對一個乞討者說：「千萬不要吃太多的肉，會讓你發胖！」滿滿的「何不食肉糜」既視感。

事實上，結婚、就業、城市戶口等眾多非經濟因素，是許多年輕人必須做出買房選擇的複雜的原因，並非如學者和商界大佬所說是一種「偷懶」或者投機。許多年輕人表示自己是「被買房」，一語道盡無奈。

房價 北京 就業

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