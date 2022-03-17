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3月破兩萬人染疫 習近平：最大限度減少對經濟的影響

記者陳政錄／即時報導
中國3月本土新冠疫情持續嚴峻。新華社
中國3月本土新冠疫情持續嚴峻。新華社

3月以來，中國本土新冠感染者已突破兩萬例，中共總書記習近平17日在主持中共中央政治局常務委員會時，首度對此輪疫情發話，他強調堅持就是勝利，重申「動態清零」策略，指示要採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據新華社報導，中共中央政治局常務委員會3月17日召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作，會議由習近平主持。

習近平首先在會上信心喊話，他指出，常態化疫情防控以來，堅持「外防輸入、內防反彈」，不斷提升分區分級差異化精準防控水平，快速有效處置局部地區聚集性疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。

對於近日越發高漲的疫情，本土確診數連日破千，以及深圳、東莞、吉林陸續封控，習近平強調，堅持就是勝利。他說，各地區各部門各方面要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱鉅性、反覆性，要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散。

習近平強調，要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。

他還說，要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據報導，會議強調，要保持群眾正常生產生活平穩有序、加快疾控體系改革、壓實口岸地區防控責任、加強學校等重點場所常態化防控、教育引導廣大幹部群眾充分認識防疫工作的重要性、加強疫苗接種科普宣傳，以及統籌做好訊息發布和宣傳引導等工作。

會議還要求，要克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，強調在疫情較為嚴重的地方，中共黨政主要官員要把防疫工作放在第一位，並強化督查問責。

在此之前，習近平曾於本月5日，在參加中國全國人大內蒙古代表團審議時對整體防疫工作表示，要統籌「抓好疫情防控和經濟社會發展」，並「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。

中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

疫情 習近平 中共

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