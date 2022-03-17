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中國將設謠言溯源機制 對首發平台和帳號加大懲處

記者林汪靜／即時報導
中國國家互聯網信息辦公室網絡綜合治理局局長張擁軍17日表示，將建立溯源機制，對首發謠言訊息的平台和帳號加大懲處力度。（圖／取自新浪網）
中國國家互聯網信息辦公室網絡綜合治理局局長張擁軍17日表示，將建立溯源機制，對首發謠言訊息的平台和帳號加大懲處力度。（圖／取自新浪網）

中國國家互聯網信息辦公室網絡綜合治理局局長張擁軍17日表示，打擊和治理網路謠言，擬採取四個方面措施，其中要嚴肅追究網路謠言發布、傳播的相關方責任，建立溯源機制，對首發謠言訊息的平台和帳號加大懲處力度，並對多次發布謠言的帳號主體予以嚴厲懲戒。

中國國新辦17日舉行記者會，張擁軍在會上指出，網路謠言是廣大網民最深惡痛絕的網路亂象之一。從近年看，每逢重大自然災害、重大社會熱點、重要國際事件，都會出現形形色色的各種謠言資訊。

他說，這些謠言有的挑唆對立、誤導民眾、引發恐慌，有的干擾公眾認知、擾亂社會秩序，有的危害網民人身財產安全，有的損害企業個人利益、影響社會和諧穩定。整治網路謠言是網路生態治理的重要內容，也是回應民眾關切、保障網民權益的迫切需要。

張擁軍表示，擬採取的措施主要有四個方面：第一，清理存量。組織網站平台對已經認定的網路謠言進行清理，防止其反覆傳播，重點是涉及政治經濟、文化歷史和民生科普等領域的謠言資訊，開展一次全網清理，打上標籤，做出明示，讓這些謠言沒有藏身之處。

第二，抑制增量。就是要壓實網站平台的主體責任，對敏感領域、敏感事件產生的各種訊息加強辨識。對影響大、傳播廣的無權威來源訊息，及時查證；快速發現謠言、遏制謠言，努力把謠言消滅在萌芽狀態，把負面影響降到最低。

第三，懲治源頭。要嚴肅追究網路謠言發布、傳播的相關方責任。建立溯源機制，對首發謠言的平台和帳號加大懲處力度；發揮「黑名單」作用，對多次發布、傳播謠言訊息的帳號主體予以嚴厲懲戒，全網禁止註冊新帳號；對情節特別嚴重的，要移送相關部門依法追究責任，絕不能讓網路成為傳播謠言的法外之地。

第四，協同治理。要建立健全治理網路謠言工作機制，進一步加強部門協同，壓實平台主體責任，完善監測、發現、闢謠、處置全流程工作規範；要充分發揮舉報工作的作用，發動廣大網民積極舉報，提供謠言訊息線索；發揮各部門各單位的作用，及時發現和辨識謠言，明辨是非，還原真相。

張擁軍強調，透過各方面的努力，一定能把謠言打下去。

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