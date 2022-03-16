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中國前國家能源副局長貪逾1113萬美元 一審判13年

記者陳政錄／即時報導
2021年10月14日，山東省青島市中級人民法院一審開庭，審理前中國國家能源局副局長劉寶華受賄一案。取自青島市中級人民法院。
2021年10月14日，山東省青島市中級人民法院一審開庭，審理前中國國家能源局副局長劉寶華受賄一案。取自青島市中級人民法院。

因收賄遭查的中國前國家能源局副局長劉寶華，16日上午遭山東省青島市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處劉有期徒刑十三年，並處罰金人民幣300萬元。同時，扣押、查封在案的贓款贓物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

據山東省青島市中級人民法院官方微信通報，經審理查明，2000年至2020年，被告人劉寶華利用其擔任國家經濟貿易委員會電力司經濟運營處處長、助理巡視員，國家電力監管委員會市場監管部副主任、主任，國家能源局副局長等職務上的便利，或其職權、地位形成的便利條件，為相關人員在企業改制、公司經營、項目承攬、子女入學等方面謀取利益或不正當利益，單獨或夥同他人非法收受財物共計折合人民幣7,073萬餘元（約1,113萬美元）。

法院判決指稱，劉身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。

但判決提到，鑑於劉寶華具有立功情節且具有重大立功表現，到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，具有坦白情節，認罪悔罪，案發後積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，依法可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

劉寶華是在2020年10月遭查，2021年4月被「雙開」。當時，中共中紀委指出，劉寶華喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品禮金；組織觀念淡薄，不如實報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟活動，大肆收錢斂財；利用職務便利在公司經營、項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

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