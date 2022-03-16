阿里和騰訊準備裁員「過冬」 應對中國監管打壓

阿里巴巴辦公大樓外的企業標識。路透

路透引述消息人士的話指出，阿里巴巴和騰訊控股，準備在今年裁減數萬個職位，這會是最大的裁員 行動。目前互聯網公司正努力應對中國全面的監管打擊。

報導指出，雖然阿里巴巴尚未明確整個集團的裁員目標，但據一位瞭解該公司計畫的消息人士估計，這家中國最大的電子商務公司最終可能會裁掉員工總數的15%以上，約為3.9萬人。

騰訊也計畫在今年裁減一些業務部門的員工，其中負責視頻流媒體和搜索等業務的部門今年將裁員10%到15%。

這將是兩家公司自中國監管機構一年半前發起前所未有的監管打擊以來的首次大規模裁員。

監管部門的打擊，加上經濟放緩，使大多數互聯網公司的銷售增長急劇放緩，股價驟跌，在中國籌集新資和業務擴張更加艱難，迫使阿里巴巴和騰訊等公司尋找削減運營成本的方法。

消息人士指出，阿里巴巴上個月開始裁員，該公司上個月與幾個業務部門討論了裁員問題，並讓他們自己制定具體計畫。從那時起，一些業務部門已經快速行動。

其中本地消費者服務部門打算最多裁減25%的員工，該部門包括食品配送業務餓了麼、其他食品雜貨配送和地圖服務。

該公司的視頻流媒體部門優酷也在計畫裁員，其中包括計畫解雇一個負責制作兒童節目的團隊。

阿里巴巴2月公布財報顯示，單季營收 創2014年上市來最低增幅，受到核心業務部門銷售下降和競爭加劇的影響。自去年年初以來，股票已經下跌超過60%。

自2020年底以來，該公司一直處於壓力之下，當時創始人馬雲 公開批評中國的監管體系，引發了一連串事件，中國政府對該公司處以創紀錄的28億美元罰款，並對互聯網行業公布一系列新規。

阿里巴巴去年的員工總數比2019年增加了一倍多，達到25萬1,462人。

據瞭解騰訊計畫的消息人士稱，公司也將在利潤較低或虧損的部門開始裁員，如騰訊視頻和騰訊雲。

在2021年底的一次騰訊內部會議上，董事會主席馬化騰告訴員工，公司應該為「冬天」做好準備，這番話令一些員工憂心他們的飯碗恐怕不保。

根據騰訊2021年上半年財報，騰訊有9萬4,182名員工，而前一年為7萬756人。