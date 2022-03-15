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被爆酸菜用腳踩超噁 統一、康師父致歉仍難救股價

記者陳政錄／即時報導
大陸央視曝光替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿煙」。（取自央視財經）
大陸央視曝光替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿煙」。（取自央視財經）

台資企業統一、頂新集團旗下康師傅，遭大陸官媒央視「3·15」晚間節目點名，其大陸酸菜供應商製作過程「光腳踩、手拿煙」，且醃製土坑不衛生，兩家公司緊急致歉滅火，但港股16日開盤，統一企業中國 （0220.HK）、康師傅控股 （0322.HK）股價齊翻黑，已分別下挫超過4%和10%。

大陸央視「3·15晚會」（消費維權）昨晚開播，點名為肯德基、康師傅、統一、麥當勞等之名大廠大陸的代加工酸菜製品的供應商湖南插旗菜業、錦瑞食品有限公司，收購來的「土坑酸菜」不衛生，存在食品安全隱患。

隨後，大陸多家店商平台緊急下架老壇酸菜相關商品，統一、康師父也分別在大陸發出道歉聲明。統一集團指出，立即停止湖南錦瑞公司的供應商資質，並封存相關酸菜包，另湖南插旗公司在最近五年內已不再是酸菜包原料的供應商。

康師父也聲明稱，取消與插旗菜業一切合作，配合調查與檢測，並指出此次事件辜負了消費者信任，深表歉意並將引以為戒。

不過16日開盤，統一企業中國 （0220.HK）、康師傅控股 （0322.HK）在香港交易所股價雙雙重挫，截至10時05分，統一下跌4.04%，報港幣6.18元，康師父更大跌10.82%，報港幣12.36元。

康師父道歉聲明。(取自中國新聞網)
康師父道歉聲明。(取自中國新聞網)

股價 檢測 麥當勞

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